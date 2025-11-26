Cuenta atrás para salvar la Navidad en Sevilla: el plan de horas extras de la Policía Local sigue en el aire

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, llega este miércoles sin garantías ni acuerdos al pleno municipal que debe aprobar el plan de horas extras y complementos para una Policía Local que está en pie de guerra. Los cortes de tráfico comienzan este viernes y el sábado Sevilla encenderá su Navidad sin saber qué va a pasar con los efectivos policiales para atender una de las mayores concentraciones de público de año y todas las incidencias generadas por estas fiestas.

El plan de seguridad está en el aire ante la oposición de todos los sindicatos, que ven insuficiente los 5,6 millones de euros consignados por la corporación municipal para atender pluses y horas extra. La última advertencia de Sanz ha sido rotunda: "Ni siquiera el alcalde de Sevilla está por encima de la ley" ante unos sindicatos que aseguran que las conversaciones para cerrar un acuerdo están "muertas". En el pleno se vota también, en otro punto, el pago de los atrasos por horas extraordinarias a la plantilla de la Policía Local.

Los sindicatos se reunieron este martes con Vox, que no desveló cuál será el sentido de su voto sobre este punto y que se mueve entre la abstención y el no al plan de seguridad. Una abstención del partido de Santiago Abascal sí permitiría que saliera adelante el documento con el voto de calidad del alcalde. Si se inclina por el no y tumba el plan, el Ayuntamiento debate qué hacer. El PP no se ha hecho con otros aliados en el PSOE o la izquierda.

Por decreto el de 2023

Cuando el alcalde habló de que se impondría por decreto si no hay acuerdo se refería, explican fuentes municipales, a que se aplicaría el último plan aprobado que se remonta a 2023, con el PSOE gobernando en el Ayuntamiento. Ese documento no incluía ni en Puente de la Constitución ni ningún fin de semana hasta el 20 de diciembre, por lo que se obligaría a trabajar a los policías con ese modelo, el último, aseguran, aprobado en un pleno.

El Ayuntamiento de Granada se vio en una situación similar el año pasado e impuso por decreto las horas extraordinarias para la Policía Local tras no alcanzar un acuerdo en Semana Santa. El sindicato CSIF denunció al consistorio y logró doblar el brazo al ayuntamiento en los tribunales, que tuvo que indemnizar a los agentes a los que obligó a trabajar con 200 euros por día trabajado tras sentenciar el juez que hubo "un abuso de poder".

Un pleno de alto voltaje

Será un pleno extraordinario de alto voltaje, clave para poder configurar un operativo y garantizar la celebración navideña en las calles de la capital hispalense. El gasto máximo ofrecido por el Ayuntamiento es de 5.637.617,79 euros, muy por encima de los 4,7 millones de euros con los que se inició la negociación. A los sindicatos esta propuesta les sigue pareciendo insuficiente y exigen una inversión de 6,5 millones de euros.

Los grupos de izquierda han recriminado al PP su "mala gestión" y que haya ignorado un duro informe de la Intervención municipal. Advierten de que el gobierno municipal se está saltando la ley. El consistorio admite que tiene un problema con la ley de techo de gasto de productividades.

La Intervención municipal ya avisó, en un informe al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, de que en "los últimos cinco años, la evolución del gasto referido ha sufrido un crecimiento exponencial". Si en 2021 eran "10 millones de euros", en el actual ejercicio se alcanzaban los "30 millones de euros". Para la interventora, el aumento de estas productividades es "alarmante". "La totalidad del crédito presupuestario para estos conceptos se agotó en el mes de abril", avisan.