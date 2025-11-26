Desarticulada en Écija una red de contrabando de tabaco y drogas con nueve detenidos

Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria han desmantelado en Écija una organización criminal especialmente activa dedicada al contrabando de tabaco, en una operación conjunta que se ha saldado con la incautación de casi 600 kilos de picadura y la detención de nueve personas.

Agentes de Policía Nacional en colaboración con Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera de Agencia Tributaria, han realizado la operación conjunta FRAYPANES/VEGA, desarticulando una organización criminal asentada en la localidad de Écija y Marinaleda deteniendo a nueve personas supuestamente dedicadas al contrabando de tabaco y tráfico de drogas.

Envíos de tabaco bajo sospecha

La investigación se inició en el mes de junio del presente año, cuando se tuvo conocimiento del envío de partidas de picadura de tabaco a diferentes puntos de la geografía nacional con origen en Sevilla. Esto originó un equipo conjunto de trabajo entre las distintas unidades, dando como resultado la desarticulación de una organización criminal muy activa dedicada al picado, distribución y venta de tabaco, así como al tráfico de drogas.

Fruto de la investigación, se consiguió detectar a uno de los integrantes de la organización, persona encargada del transporte de la picadura para su distribución a distintos puntos de la geografía nacional.

Medidas de seguridad

Los investigadores detectaron que la organización adoptaba unas rigurosas medidas de seguridad, lo cual no fue impedimento para que pudieran identificar a todos sus miembros.

Fábrica clandestina y plantación

Una vez reunidos todos los indicios, se realizaron varias entradas y registros en varias localidades de la provincia de Sevilla, desarticulando la fábrica donde se picaba la hoja de tabaco, se envasaba la picadura y se distribuían ambos productos, así como el lugar donde se estaba cultivando marihuana para su posterior venta al público.

Entre los efectos incautados, destacan la maquinaria utilizada para la realización de las actividades delictivas y 568 kg. de picadura de tabaco, todo ello por un valor en el mercado aproximado 96.560 euros.

Además, durante los registros se halló una plantación con 100 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, siendo detenidas 9 personas, por su presunta participación en los hechos.

Dispositivo conjunto

En la operación han participado la Unidad de Análisis e Investigación de Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil del Puerto de Sevilla, el Grupo Operativo Local de Policía Judicial de Policía Nacional de Écija (Sevilla), Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de Córdoba, USECIC de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y la UPR de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Sevilla.