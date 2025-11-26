Arranca el uso como parking del solar de San Bernardo hasta que se construya el proyecto de 214 viviendas

La falta de aparcamiento en uno de los grandes problemas al que se enfrenta el casco antiguo de Sevilla y sus zonas de influencia. En este contexto, la firma sevillana Grupo Iniciativas Sociales Productivas (ISP) se ha adjudicado la gestión de un parking en superficie en el solar abandonado del barrio de San Bernardo, una parcela que lleva más de 20 años sin uso. El terreno, perteneciente a la Junta de Andalucía, aliviará la escasez que hay en la zona.

Grupo ISP ya explota otros aparcamientos en la capital hispalense, entre ellos el situado junto a los Jardines del Valle, en el Casco Antiguo, también sobre un solar de la administración andaluza y donde están previstos equipamientos educativos.

Hay que recordar que en este terreno está prevista la construcción de 214 viviendas de renta libre. Dichas viviendas, para una superficie media de 100-120 m², pueden alcanzar los 4.500-5.000 euros/m², llegando a ser superiores en áticos con terraza o si incluyen piscinas en zonas comunes. Esta es la estimación de Rosario García Blanco, delegada de Grupo Tecnitasa en Sevilla, de manera que se irían en torno a los 450.000-500.000 euros como mínimo.

En régimen de arrendamiento

La gestión del solar se llevará a cabo en régimen de arrendamiento mientras la Junta de Andalucía tramita el cambio de uso del terreno con el objetivo de destinarlo a la construcción de viviendas, ha señalado la empresa en una nota de prensa. El solar, situado en la avenida de Cádiz y catalogado como Parcela A UA.SB-6, se encuentra junto a la antigua Estación de Cádiz, donde actualmente se ubican un mercado de abastos y un gimnasio. Para José Antonio Camúñez, director general de Grupo ISP, esta nueva adjudicación reafirma la apuesta de su empresa por “poner en valor el patrimonio público infrautilizado y ofrecer un servicio de calidad al ciudadano”.

La ubicación del solar de San Bernardo es clave no solo para los vecinos de la zona, también para el público que se desplaza hasta los Juzgados de Sevilla y para la ciudadanía que busca aproximarse al casco antiguo desde otras zonas de la ciudad. “El nuevo parking tendrá capacidad para unos 280 vehículos aproximadamente, además de espacios para motos, bicis y patinetes”, indica Camúñez, convencido de que este servicio optimizará notablemente los desplazamientos urbanos en una zona tan concurrida como El Prado. La movilidad es una de las líneas estratégicas en Grupo ISP, que ya gestiona importantes bolsas de aparcamiento en Sevilla y en otros puntos de Andalucía.

José Antonio Camúñez, director general del Grupo ISP. / Grupo ISP

Otros parkings gestionados con la empresa

En la capital andaluza lleva las riendas de parking en superficie en la avenida de Las Razas y en los Jardines del Valle, así como en la calle Tarfia y en San Lorenzo de Sepúlveda. En la provincia de Huelva cuenta con la zona de aparcamiento Cuesta Maneli, ubicada entre Mazagón y Matalascañas, y el Área Recreativa Mazagón, entre otros. Para 2026 tiene previsto continuar desarrollando esta línea con nuevos aparcamientos tanto en Sevilla capital como en otros puntos de Andalucía.

“Estudiamos proyectos de parkings modulares en altura porque con el patrimonio que hay en los cascos históricos de la región es complicado plantear proyectos subterráneos”, explica Camúñez. Líder en concesiones públicas Grupo ISP es una de las empresas concesionarias líderes de Andalucía Occidental, un grupo familiar con una larga trayectoria en restauración, turismo, movilidad y obra pública y residencial.

Están detrás, por ejemplo, de espacios hosteleros sevillanos como Bonobo e Iguana Terraza. Gestionan tanto el espacio Vega de Triana (más conocido como Charco de la Pava) donde se instalan carpas como la del Circo del Sol, como la superficie destinada al circo en la calle del Infierno de la Feria de Abril, donde también se encargan de casetas como las del Puerto de Sevilla y Emasesa.

Otras líneas de negocio

Otra de sus líneas estratégicas es la gestión y puesta en valor de hoteles, glampings, alojamientos rurales premium y áreas de autocaravanas, como el recién inaugurado Las Viñas Hostel, en Aguilar de la Frontera; el glamping Tajo Rodillo en la Sierra de Grazalema o la reciente adjudicación del Área de Autocaravanas de Salamanca.

La operación de arrendamiento del solar de San Bernardo, promovida por la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, "busca obtener rentabilidad de un suelo improductivo que permanece infrautilizado desde su adquisición en 2005".

Esta iniciativa se integra, según ha explicado la compañía en su nota, "en la estrategia del Gobierno andaluz para recuperar, junto a los ayuntamientos, una quincena de solares en desuso, adaptándolos a las necesidades reales del entorno y garantizando su puesta en valor".