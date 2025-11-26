Guía para disfrutar de la Navidad en Sevilla: 'mappings', conciertos y nueve millones de luces en 300 calles

A partir de este sábado Sevilla estará iluminada por más de nueve millones de bombillas leds a lo largo de 304 calles y plazas de los 11 distritos de la capital. Más días, más vías y más inversión en la programación navideña de este año, según anunció el Ayuntamiento de Sevilla, que contará con dos mappings proyectados en el Muelle de la Sal y la plaza de San Francisco, el Belén más grande de España, un bosque de Navidad en la avenida de la Constitución, nuevos adornos en calles y puentes, conciertos gratuitos en espacios como el Alcázar, parque de atracciones o parques decorados con luces.

El punto de partida será este sábado, 29 de noviembre, cuando desde un escenario ubicado en la avenida de la Constitución, junto al ayuntamiento, se apriete el botón que inaugure toda la iluminación. El espectáculo comenzará a las 17:00 horas con las actuaciones de la Banda Musical, coros navideños y la cantante Pastora Soler, que tomará el testigo de Andy y Lucas, el concierto del año pasado. Los niños de la Fundación Alalá serán los encargados de encender este año las luces junto al alcalde, José Luis Sanz.

Desde el sábado hasta el 5 de enero esta iluminación, "la mayor de su historia" en palabras de Sanz, será una realidad desde las 18.30 a las 0.00 horas, mientras que los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero se ampliará hasta las 1.00. La inversión de este 2025 ha rondado los dos millones de euros, lo que supone 368.143,45 euros más que en 2024, un 18,5% más. Se han añadido, además, ubicaciones nuevas: Jardines del Cristina, Enramadilla, Luis de Morales (14 años después) avenida San Francisco Javier, plaza de San Marcos, plaza San Lorenzo, avenida de la Paz, calle Maestro Arrieta, calle Torcuato Luca de Tena (frente a hospital infantil); además de cortinas en fachadas de la plaza San Francisco y el edificio Laredo. Además, llegará por primera vez en su historia a la barriada de El Gordillo.

Además, se han fabricado adornos de nueva creación para las calles Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, plaza del Salvador y Asunción; y para los puentes de Triana, San Telmo y Los Remedios. En el caso del puente de San Telmo, se iluminará la mitad por trabajos previos de la instalación de toldos en el primer trimestre de 2026. Algunos de los diseños nuevos serán tipo cortinas de luz en fachadas, sábanas de luz en calles, bolas 3D, y nuevos motivos en las tradicionales luces. Y en la calle Betis, José María de Pereda y Francisco Carrera Iglesias ‘Paquili’, y en la plaza Miguel de Unamuno se han utilizado diseños realizados por los niños ganadores de un concurso escolar que han servido como base para crear nuevas piezas de iluminación.

Un bosque navideño en la avenida de la Constitución

Por primera vez, la avenida de la Constitución cuenta con elementos decorativos de suelo con diseño en tres dimensiones. Estas estructuras ya están montadas, a la espera de ser iluminadas. Se trata de 32 árboles luminosos de grandes dimensiones a ambos márgenes de la calle, de 7,60 metros de altura, que van acompañados de 17 bolas de Navidad con motivos transversales aéreos y de otros 42 motivos sobre las farolas. Estos llegan desde la Plaza Nueva hasta la Puerta de Jerez.

Las luces de Navidad de la avenida de la Constitución tienen nuevo diseño y se encenderán el 29 de noviembre / Ayuntamiento de Sevilla

Conciertos en el Alcázar y Artillería por Navidad

La música tendrá gran protagonismo en la programación navideña en Sevilla, con espectáculos en el Alcázar, Artillería o el Espacio Turina, además de las actuaciones en distritos y zambombas en los centros cívicos. El Real Alcázar acogerá diez conciertos de música lírica, por primera vez en el Salón de Embajadores.

Este ciclo lo abrirá el 4 de diciembre Ainhoa Arteta, a la que seguirá el 11 de diciembre el tenor Ismael Jordi y lo cerrará el 18 de diciembre el barítono Juan Jesús Rodríguez. Un segundo ciclo será que se va a desarrollar en el Salón de los Tapices, a las 18:30 horas, a partir del 13 de diciembre. Las entradas se podrán adquirir de manera gratuita, previa petición en la web.

En la Real Fábrica de Artillería también habrá tres conciertos relacionados con la Navidad. Y en el Espacio Turina se va a ofrecer música de cámara, zarzuela o el Concierto de Navidad del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Todo esto además de la actuación de Pastora Soler este viernes.

Un Belén gigante en San Telmo

Una de las grandes novedades de esta Navidad es el Belén gigante de la avenida de Roma, a los pies del Palacio de San Telmo. Es un nacimiento de grandes dimensiones que alcanza los 9,80 metros en la figura de San José y los 5,10 metros del buey (incluyendo la tarima de 0,8 metros). Todo ellos iluminados con leds cálidos. "Es el Belén de luces más grande de España. Hay otro en Murcia pero no está iluminado", ha valorado el alcalde.

También habrá un Belén, como todos los años, en el arquillo del Ayuntamiento, cuya instalación la hará la Asociación de Belenistas de Sevilla. También estará el gran Belén Mudéjar que acogerá el Palacio de los Marqueses de la Algaba.

Además, la ciudad se embellecerá gracias a las cerca de 80.000 plantas ornamentales que va a colocar Parques y Jardines en 80 ubicaciones entre glorietas, fuentes y bulevares. También 14 estructuras florales.

Mapping en la plaza San Francisco

Otro espectáculo será el mapping de la plaza de San Francisco, denominado "Acordes de Sevilla". Será un espectáculo de luces, vídeo y sonido que se proyectará en la fachada del Ayuntamiento. Estará inspirado en tres grandes efemérides musicales arraigadas a la ciudad y la cultura sevillana: 150 aniversario de la ópera Carmen, de Bizet; 100 aniversario la marcha ‘Estrella Sublime’, de Manuel López Farfán; y 50 aniversario del grupo Triana.

Tendrá una duración de unos 14 minutos aproximadamente y se proyectará cada 30 minutos. El estreno será el sábado 29 a las 21.30 horas y el resto de días tendrá un horario de 18.30 a 23.00 horas (excepto 24 y 31 de diciembre y 5 de enero que se alargará hasta las 0.30 horas).

Como novedad, el servicio de alumbrado público de la Gerencia de Urbanismo ha realizado trabajos de canalización del tendido aéreo que hasta ahora había en la plaza de San Francisco. Se han soterrado todas las instalaciones auxiliares del alumbrado navideño eliminando la contaminación visual que provocan los palos, soportes, regletas y los propios cables que sobrevolaban la plaza.

Tercera edición de Navigalia

Este año tendrá lugar la tercera edición del mapping Navigalia, que volverá a tener lugar en el Muelle de Sal, en el río Guadalquivir, a la altura del puente de Triana. Este año se titulará 'Misión regalo', con un cuento de Navidad en el que Sevilla es la protagonista.

Espectáculo de Navigalia 2024 en Sevilla titulado Al Rescate de la Navidad / Jorge Jiménez

Navigalia comenzará el 18 de diciembre y se podrá disfrutar todos los días hasta el 4 de enero, excepto el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. Habrá un total de 70 sesiones, cinco cada día a las 18:45 h, 19:40 h, 20:35, 21:30 y 22:25 horas.

Este año aumenta la duración del espectáculo, pasando de 12 a 18 minutos, y el aforo de cada pase será de 1.900 personas, todas sentadas, pudiendo disfrutar del espectáculo más de 130.000 personas en toda la Navidad. El precio de las entradas será de 2 euros, que podrán ser adquiridas a través del portal de Navigalia.

Zambombas en los barrios

La Navidad estará presente en los distritos, con más de 150 actividades. El pistoletazo de salida a la programación será La Navidad llega por el Este, que llenará de actividades el distrito más numeroso de Sevilla. Se estrenará un villancico que ha compuesto para la ocasión Enrique Casellas titulado La Estrella del Este y que interpretarán los niños y niñas del distrito.

Sevilla encenderá de nuevo el compás de la Navidad con una programación de zambombas flamencas y agrupaciones tradicionales que recorrerá los once distritos de la ciudad durante el mes de diciembre.

Martes 2 de diciembre

20:00 h – Distrito Macarena

Zambomba Manuel de la Tomasa

Hogar Virgen de los Reyes

21:00 h – Distrito Triana

Zambomba Alicia Gil

Parroquia de San Jacinto

Miércoles 3 de diciembre

20:00 h – Distrito Este–Alcosa–Torreblanca

Zambomba Alicia Gil — Centro Cívico Sevilla Este

20:00 h – Distrito Norte

Zambomba Manuel de la Tomasa — Centro Cívico Monasterio de San Jerónimo

Jueves 4 de diciembre

21:00 h – Distrito Nervión

Zambomba Alicia Gil — Parroquia de la Concepción Inmaculada

20:00 h – Distrito San Pablo–Santa Justa

Zambomba Jeromo Segura — Centro Cívico San Pablo

Martes 9 de diciembre

20:00 h – Distrito Casco Antiguo

Zambomba Jeromo Segura — Teatro Alameda

20:00 h – Distrito Sur

Zambomba de Triana — Centro Cívico Torre del Agua

Miércoles 10 de diciembre

20:00 h – Distrito Bellavista–La Palmera

Zambomba Jeromo Segura — Centro Cívico Bellavista

Jueves 11 de diciembre