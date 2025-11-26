La hermandad de Consolación de Utrera recupera la saya robada del Niño Jesús

La Junta de Gobierno de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de Consolación Coronada, Patrona de Utrera, ha comunicado la recuperación del traje bordado en oro sobre tisú blanco perteneciente al Niño Jesús, una pieza de gran valor devocional que había sido sustraída en la tarde del domingo 23 de noviembre.

Entrega de la prenda

Según ha informado la corporación en sus redes sociales, la Guardia Civil hará entrega pública de la prenda este miércoles a las 09:30 horas. La Hermandad ha expresado su agradecimiento a la Benemérita, así como a los medios de comunicación y a los devotos que han colaborado en la localización de la pieza.

Antecedentes recientes

La entidad, que presentó denuncia este martes y contactó con la empresa de seguridad contratada, ha señalado además que en los últimos meses se habían detectado "intentos de sustracción de otros elementos del Santuario".