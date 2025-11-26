Planes en Sevilla esta semana: literatura, flamenco y teatro que no te puedes perder

Esta semana Sevilla acoge una gran oferta cultural llena de teatro, literatura y flamenco. Una gran oportunidad para escapar de las bajas temperaturas y disfrutar de una agenda llena de citas de primer nivel. Hay planes para todos los públicos.

'El diario del asesino de la regañá':

El clásico andaluz de la comedia negra inspirada en el universo literario de Julio Muñoz Gijón, Rancio, llega a la Sala Cero Teatro para descubrir el enigma de quién es el asesino de la regañá. Del 27 de noviembre al 14 de diciembre da comienzo el espectáculo mezcla thriller psicológico, sátira costumbrista y comedia de enredo con una Sevilla que se ve cada vez más alterada por un modelo de ciudad turistificado.

La función será los jueves y viernes a las 20.30 y los sábados, domingos y festivo (8 de diciembre) a las 19.30 horas, desde el 27 de noviembre al 14 de diciembre. Las entradas cuestan entre 10 y 20 euros, y se pueden adquirir tanto en la taquilla de la Sala Cero Teatro como en la página web.

Diario del Asesino de la regañá / Sala Cero

'Imposturas Cervantes y Avellaneda'. 26 de noviembre.

Las vidas de Miguel de Cervantes y Jerónimo de Pasamonte se cruzarían en la batalla de Lepanto, y es por lo que esta novela indaga sobre quién pudo ser Alonso Fernández Avellaneda, autor del falso Quijote. Su autor, Pedro Álvarez-Ossorio va a presentar su libro y hacer la firma de ejemplares este miércoles, 26 de noviembre a las 19:30, en la Fundición Teatro de Sevilla. Además, estará acompañado de Antonio Rodríguez-Almodóvar, profesor y escritor; Pepa Sarsa Sarsa, actriz, directora y dramaturga; y Rikardo González, editor de Utopía Libros.

'Los hermanos'. 28 de noviembre

La comedia clásica encabezada por Pepón Nieto, Eva Isanta, Cristina Medina y Belén Ponce de León llega a la Cartuja Center Cite con una divertida y actualizada versión del clásico de Terencio. Esta propuesta sobre los eternos dilemas de la educación y la familia hará que el público se adentre en una trama de enredos, amores y secretos con una mirada contemporánea.

Las entradas con un precio único de 29,50 euros ya están disponibles a través de la página web.

'Navidad con Niña Pastori'. 28 y 29 de noviembre

Nueva fecha para el concierto de Niña Pastori. Tanto el 28 como el 29 de noviembre se podrá disfrutar de su nueva gira, tras el éxito de la del año pasado. Con el lanzamiento de su nuevo álbum navideño Feliz Navidad, Niña Pastori traerá los villancicos conocidos por todos reversionados con su estilo único al nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). Además, va a sorprender con dos temas inéditos con influencias de Nueva Orleans, que prometen convertirse en nuevos clásicos para estas fechas.

Los precios de las entradas van desde los 38 hasta los 55 euros, y se pueden comprar a través de la página web de Fibes.

'Navidad con Niña Pastori', su concierto en Sevilla / Fibes

'Andalucía-Flamenco'. En el Teatro Central de Sevilla

Este año se celebra el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, y con tal hito llega una celebración que reconoce las aportaciones culturales, sociales e históricas de esta comunidad. Andalucía Flamenco ha llegado este mes de noviembre al Teatro Central con un gran número de actuaciones, y se va a poder disfrutar de las últimas de este estos días próximos.

El jueves 27 de noviembre es el día de Juan Tomás de la Molía, con su obra Bailar para disfrutar, con el que a través de bulerías viajará a su infancia, sus inicios y sus raíces. Las entradas van desde 11,50 a 21,50 euros, y se pueden comprar a través de la página web del Teatro Central.

El viernes 28, Rosario la Tremendita con Tránsito (Huyendo del ruido) emprende un viaje musical y emocional hacia los cantes tradicionales, rescatándolos del olvido acompañada de la guitarra de Dani de Morón. Las entradas al igual que Juan Tomás de la Molía, van desde 11,50 a 21,50 euros, y se pueden comprar a través de la página web del Teatro Central.

El sábado 29 y domingo 30, Yerai Cortés pone el broche a esta cita con su nuevo espectáculo Guitarra Coral, con el que va a expandir los límites del flamenco difuminando las concepciones de lo clásico, lo tradicional y lo vanguardista. La gran acogida del público ha hecho que las entradas para los dos días estén agotadas.