La ONCE reparte 350.000 euros en un centro comercial de Sevilla: "Se va a montar un jaleo gordo"

El Cupón Diario de la ONCE de este martes, 25 de noviembre, dedicado al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha dejado una parte de su fortuna en Sevilla con 350.000 euros en premios mayores vendidos en el Centro Comercial de Los Arcos, donde Mario Ordóñez vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Ordóñez es afiliado a la ONCE vendedor desde 2007 y durante la mañana de este miércoles se declaraba "muy contento" por la fortuna dada a sus clientes. "Es una buena noticia para mí y para las familias que les haya tocado y más en vísperas de Navidad. Es una sorpresa enorme. Se va a montar un jaleo gordo", vaticina en las primeras horas en las que despierta el centro comercial.

Mario Ordóñez es quien ha repartido la suerte en Los Arcos / ONCE

El sorteo contra la violencia de género repartió su mayor premio, 815.000 euros, en la localidad jiennense de Andújar, y ha dejado otros 175.000 euros en Jerez de la Frontera por lo que, en total, ha repartido 1.340.000 euros entre las provincias de Sevilla, Jaén y Cádiz.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para este viernes 28 de noviembre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 17 millones de euros.