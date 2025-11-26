La oposición tumba el plan de Navidad del alcalde: Sevilla sigue sin dispositivo de Policía Local

Sevilla sigue sin plan de policía para la Navidad a las puertas del alumbrado y del derbi Sevilla Betis. La oposición en bloque ha tumbado el plan del alcalde, José Luis Sanz, para destinar 5,6 millones de euros a pagar horas extras a la Policía Local. Ante esta situación, el regidor se queda, de momento, con la única salida de retomar el último plan aprobado, el de 2023, y aprobarlo por decreto, una medida que supone una reducción drástica de recursos policiales y que podría desembocar en una denuncia en los tribunales.

La crisis policial en uno de los momentos más complejos para la ciudad se intensifica al quedarse el alcalde solo en su propuesta: : la planificación cuenta con el rechazo de los sindicatos de Policía que reclaman más dinero, se basa en un modelo cuestionado duramente por la Intervención municipal, tiene el rechazo de la plantilla que es fundamental dado que buena parte de las medidas tienen un carácter voluntario y no tiene el respaldo de ninguno de los grupos de la oposición necesarios al carecer el regidor de mayoría suficiente.

El gobierno local, que viene negociando durante los últimos días con Vox para llegar a un acuerdo, alegó durante la sesión que las propuestas de acuerdo eran imprescindibles para abonar a la policía los servicios ya prestados durante este año y el anterior, así como para garantizar la seguridad y el dispositivo para esta Navidad. "No podemos poner en peligro la seguridad de la ciudad. Es una irresponsabilidad votar en contra de este acuerdo", explicó el delegado de Seguridad, Juan Bueno. Sin embargo, sólo consiguió el apoyo de la formación de extrema derecha en una parte de los acuerdos.

"Nos ha puesto entre la espada y la pared. Y vamos a apoyar el pago de los atrasos, pero es la última vez que lo hacemos", explicó la portavoz de Vox, Cristina Peláez, único respaldo del alcalde de Sevilla a través de su abstención en un punto que permitió el pago de 4,9 millones por servicios prestados por Policía y Bomberos. Fue, efectivamente, la última vez porque a continuación el punto clave del Pleno, los 5,6 millones de euros para el nuevo plan de Navidad, se encontró con su rechazo. El alcalde se quedó solo.

Tanto PSOE, a través de la concejal Sonia Gaya, como la coalición Por Andalucía, a través de su concejal Ismael Sánchez, expresaron su rechazo contundente a los dos expedientes planteados, a la falta de medidas de organización y a un modelo basado en la productividad de la Policía Local cuyo aumento exponencial ha sido denunciado en los informes de la Intervención municipal. Ambos grupos criticaron que se hayan aprobado acuerdos que vulneran la legalidad y que se basan en la "improvisación" y "los fallos del modelo de gestión de la Policía Local".

El sindicato mayoritario, el SPPME, tampoco se quedó conforme con una propuesta de 5,6 millones que está por debajo de lo exigido por la plantilla y que no ha sido consensuada en la mesa antes de su aprobación en el Pleno. El sindicato convocó una protesta en Plaza Nueva y difundió un mensaje en redes sociales: "El alcalde nos ha mentido".

Reparo suspensivo

La Intervención municipal ya avisó, en un informe al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, de que en "los últimos cinco años, la evolución del gasto referido ha sufrido un crecimiento exponencial". Si en 2021 eran "10 millones de euros", en el actual ejercicio se alcanzaban los "30 millones de euros". Para la interventora, el aumento de estas productividades es "alarmante". "La totalidad del crédito presupuestario para estos conceptos se agotó en el mes de abril", avisan.

Este informe contrario es precisamente el que frenaba la aprobación del pago de 4,9 millones de euros en horas extras atrasadas a Policía y Bomberos. La Intervención había planteado un reparo suspensivo que supone frenar el expediente salvo que acuerde lo contrario el Pleno del Ayuntamiento. Así ha sido con el voto de calidad del alcalde que asume así cualquier responsabilidad que se pudiera determinar si este gasto deriva en un informe del Tribunal de Cuentas.

Medidas 'in extremis'

El rechazo de este plan se produce a apenas 48 horas del inicio del dispositivo de Navidad que arranca este viernes con el inicio de todas las actividades. Sevilla se encuentra además a las puertas de un fin de semana en el que se coincide el derby Sevilla-Betis con el inicio del alumbrado de Navidad el sábado por la noche, uno de los momentos más complejos por la aglomeración de público en la Avenida de la Constitución.

A partir de ahí, el alcalde tendrá que recurir al último plan de Navidad en vigor, de 2023, dotado sólo con 3 millones de euros, según explicó Juan Bueno en el Pleno, y que por tanto tiene menos cobertura en fechas y en recursos para la Policía.

"Vamos a seguir trabajando para que los ciudadanos tengan una Navidad segura y adecuada mientras ustedes (en alusión a la oposición) se empeñan en seguir fastidiando la Navidad a todos los sevillanos", concluyó el alcalde.