Sevilla se blinda para el Gran Derbi: 400 agentes para garantizar la seguridad y evitar choques entre ultras

El enfrentamiento ultra del pasado lunes fue un aviso. Por eso para el próximo Gran Derbi se van a desplegar cerca de 400 efectivos de la Policía Nacional, que velarán por la seguridad de aficionados y se anticiparán a cualquier choque entre radicales de ambos equipos. El propio subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha garantizado un operativo que "permitirá un entorno seguro antes, durante y después del encuentro" que disputarán Sevilla FC y Real Betis este domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Este dispositivo, diseñado por la Policía Nacional tras "varias semanas" de trabajo, "mantendrá una vigilancia reforzada previa al encuentro para anticiparse a cualquier movimiento de grupos radicales", subrayan desde la Subdelegación. Asimismo, también se pondrá especial foco en "zonas sensibles como Nervión y los hoteles de concentración", donde se dispondrán un buen número de agentes.

"El domingo dará comienzo la fase crítica antes del partido, en la que efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) ofrecerán servicio de protección en los alrededores del estadio, apoyados por la Unidad de Caballería, especialmente en zonas de concentración de los seguidores", informan desde esta institución. "Esta acción se complementará con el servicio de protección en los hoteles de concentración de ambos equipos y del trío arbitral, manteniendo la seguridad en los mismos y en su posterior traslado hasta el Ramón Sánchez Pizjuán".

"Una vez iniciado el partido, la UIP mantendrá vigilancia en el interior y exterior del estadio, apoyada en los alrededores del recinto por la Unidad de Caballería, y supervisando al personal de seguridad privada. Al finalizar el encuentro, los efectivos permanecerán en las inmediaciones prevenir posibles altercados", detallan fuentes oficiales. Pero el dispositivo no solo se centrá en el día del encuentro: el sábado se activará la fase precrítica, en la que se movilizarán a miembros de la UPR, de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y de la de Información.

Además, el operativo contará con la colaboración de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Servicio de Emergencias 061 y Lipasam. "Todo con el objetivo de que la jornada transcurra con la mayor normalidad y seguridad para todos", tal como ha apuntado Francisco Toscano, que ha animado a ambas aficiones "a disfrutar del partido con civismo, contribuyendo a que el derbi se viva como una jornada de convivencia y deporte".