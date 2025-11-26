Estos son los ganadores de los Premios Andalucía de la Cultura: "Somos una fuente inagotable de arte y talento"

"Andalucía es una fuente inagotable de arte y talento, en todas las manifestaciones y disciplinas culturales", comentó Juanma Moreno en la I edición de los Premios Andalucía de la Cultura en el Teatro Central de Sevilla. En este acto, celebrado este martes, se ha reconocido a personas y entidades que han contribuido de manera destacada al desarrollo de la cultura en Andalucía durante 2024, teniendo en cuenta la calidad de las obras o actuaciones, y en casos excepcionales como reconocimiento por la trayectoria profesional.

El presidente ha subrayado la capacidad que tiene Andalucía para generar talento en todos los ámbitos culturales., tanto de creación individual como colectiva, "la cultura es de quien la hace, pero también de quien la mira, la escucha, la siente y la comparte". Esta iniciativa nace del entusiasmo y admiración del Gobierno andaluz al trabajo que se ve en cada disciplina, desde libros a música, con cine y museos, y del ámbito religioso a la moda. Para el presidente de la Junta, "Andalucía es una potencia creadora".

Premiados

Los galardones de estos premios han sido otorgados a:

Javier Calleja : artista malagueño en el ámbito de las Artes Visuales.

: artista malagueño en el ámbito de las Artes Visuales. Paz Vega : actriz y directora de cine sevillana, en el ámbito del Cine y las Artes Visuales.

: actriz y directora de cine sevillana, en el ámbito del Cine y las Artes Visuales. David Uclés : escritor onubense con el premio de las Letras.

: escritor onubense con el premio de las Letras. Palomo Spain : diseñador posadeño con el premio de Moda.

: diseñador posadeño con el premio de Moda. María Dueñas: violinista y compositora granadina con la distinción de la Música.

María Terremoto: cantaora jerezana en el ámbito del Flamenco

Mario Bermúdez : bailarín y coreógrafo con el galardón de Teatro y Artes Escénicas

: bailarín y coreógrafo con el galardón de Teatro y Artes Escénicas Periférica Internacional : revista para el análisis de la cultura y el territorio, con el reconocimiento a la Investigación Cultural

: revista para el análisis de la cultura y el territorio, con el reconocimiento a la Investigación Cultural Fundación Alalá: arte y cultura por la integración, con el reconocimiento de Patrocinio, Mecenazgo y Promoción Cultural

Los premios Andalucía de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico han recaído en la modalidad de bienes inmuebles, donde María Soledad Gil de los Reyes ha liderado el proceso de evacuación, custodia y restauración de la colección del Museo Arqueológico de Sevilla para la rehabilitación integral de su sede. También se ha dado un premio en el Museo del Realismo Español Contemporáneo, por la rehabilitación del Hospital de Santa María Magdalena de Almería.

Por último, el premio Andalucía de la Cultura, en el ámbito del arte sacro, ha sido para la Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo, María Santísima de la Trinidad Coronada y del Glorioso Apóstol Santiago de Málaga. Asimismo, se ha otorgado unánimemente una mención especial a la Asociación Gremial Sevillana del Arte Sacro por su labor en favor del reconocimiento de los oficios artesanos vinculados al patrimonio cultural religioso.

Finalmente, el premio Municipio Patrimonial de Andalucía ha sido concedido al Ayuntamiento de Almonte por el cuidado de su diversidad patrimonial que se refleja en el Parque Nacional de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad, en tradiciones milenarias como la Saca de las Yeguas y en los valiosos testimonios prehistóricos ubicados en el núcleo de Matalascañas.