Así serán los nuevos Cines Axion en Sevilla Este: 10 salas premium en el Mega Ozone Bowling

El gran centro de ocio Mega Ozone Bowling, que abrirá sus puestas el 3 de diciembre en Sevilla Este, supondrá un antes y después en cuanto entretenimiento en este distrito de Sevilla, uno de los grandes olvidados de la ciudad según afirman recurrentemente sus vecinos y que supondrá un renacer tras el cierre de los cines del Centro Comercial Zona Este, junto al Palacio de Congresos.

La oferta de este nuevo espacio en Sevilla abarca múltiples actividades para el entretenimiento de los visitantes, desde 24 pistas de bolos de última generación con una pantalla de más de 40 metros; karting indoor 100% eléctrico, un mega hinchable de 1.000 m² para todas las edades; una zona gastronómica y 10 salas de cine premium de la mano de la exhibidora Cines Axion, que permitirán vivir una "experiencia cinematográfica de lujo", según se informó en la presentación de esta mega apuesta de ocio.

Cómo serán los nuevos cines Axion de Sevilla Este

Cines Axion es una empresa explotadora de salas de cine ubicada en Santa Pola (Alicante) y tiene salas repartidas en distintos centros comerciales de toda España: Plaza Mayor Xàtiva (Valencia), Ociopía en Orihuela (Alicante), Polamax en Santa Pola (Alicante), Cines Axion en Playas de San Juan (Alicante), La Fira en Reus (Tarragona), Plaza Mayor en Gandía (Valencia) y en Córdoba, en el Centro Comercial El Arcángel.

Cada una de las 10 salas del Mega Ozone Bowling en Sevilla Este disfrutará de una proyección audiovisual de última generación, con alta definición HD 2K, sistema de sonido Dolby Digital 7.1, butacas extra confort y control ambiental de la temperatura. Los cines albergarán igualmente un bar donde se podrán comprar palomitas de distintos tamaños, refrescos, patatas fritas diversas y chuches.

Una sala de cine Axion. / El Correo

En cuanto a las entradas, la empresa comercializadora aún no ha comunicado los precios definitivos, pero teniendo en cuenta los Cines Axion más cercanos, ubicados en el Centro Comercial El Arcángel en Córdoba pueden ser similares. Estos cines de Córdoba tienen una tarifa ordinaria de 7 euros (web y taquilla); una tarifa reducida para menores de 18 años, mayores de 60 años, minusvalía, carnet estudiante, carnet joven, familia numerosa o monoparental de 6 euros (web y taquilla); las sesiones matinales de sábado y domingo serán a un precio de 4,80 euros (web) y 5,90 euros (taquilla); el miércoles día del espectador 4,50 euros (excepto festivos); y para las proyecciones en 3D el suplemento por el alquiler de gafas es de 1,50 euros.