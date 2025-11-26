Sevilla elige a sus seis empresas finalistas a los Premios Andalucía TRADE 2025

El jurado provincial de Sevilla de los Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza del Año 2025 de la Junta de Andalucía, eligió ayer como finalistas de su primera edición a Idener Research and Development A.I.E, Elmya Holdco, Vision Grid Energy, AGQ Technological Corporate, Pilatus Aircraft Ibérica y Airbus Defence and Space. Estas empresas competirán por los galardones finales junto a las seleccionadas esta misma semana en las otras siete provincias por sus respectivos jurados provinciales. De entre todas ellas, el jurado regional elegirá a los ganadores finales en cada una de las seis categorías.

Unos premios para reconocer la innovación y la proyección internacional

Los premios, organizados por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía TRADE, se conceden en seis categorías: Innovación y Transferencia de Conocimiento, Desarrollo Industrial, Startups, Desarrollo Internacional, Invest in Andalucía y Trayectoria Empresarial.

Tienen por objeto impulsar el reconocimiento de las empresas andaluzas y de la importante labor que realizan en la creación de riqueza y empleo en la comunidad, a través de la innovación y la proyección internacional.

Éxito de convocatoria en su primera edición

Estos premios, cofinanciados con FEDER, desarrollan en 2025 su primera edición, estrenándose con un rotundo éxito de convocatoria, al ser casi 300 las compañías andaluzas que se han presentado, de todos los sectores, provincias y nivel de desarrollo empresarial, y convertirse en un estímulo para el resto del tejido productivo de la comunidad.

Un jurado con mayoría de representantes empresariales

La reunión del jurado provincial de los premios en Sevilla estuvo presidida por el delegado de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en la provincia, Antonio José Ramírez Sierra. Formaron parte del mismo el director gerente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Sevilla, Salvador Fernández Salas; el secretario general de la Confederación de Empresarios de Sevilla, David Alva; el director del programa Andalucía Capital de Onda Cero Sevilla, Diego García Cabello; y el presidente de la empresa Aceites del Sur – Coosur, Gonzalo Guillén.

Colaboración público-privada al servicio del tejido productivo

El delegado de Economía y presidente del jurado destacó “el modelo de colaboración público-privada que suponen estos premios en los que, además de ser las propias empresas las que presentan sus candidaturas, tanto en el jurado provincial como en el regional, hay mayoría del sector privado. Esto significa que son las propias empresas de Sevilla quienes designan a las que nos representarán en el ámbito autonómico”

En este sentido, Antonio José Ramírez Sierra destacó que “los finalistas que hemos designado en Sevilla constituyen la mejor muestra de nuestro tejido empresarial. Son empresas que están impulsando la provincia gracias a su liderazgo, calidad e innovación. Ellas son las que están llevando nuestros productos a todo el mundo y, con su éxito, están haciendo de nuestra tierra un foco atractivo para los inversores”.

Seis finalistas por Sevilla: Innovación y Desarrollo Industrial

Las seis empresas finalistas de los Premios en la provincia de Sevilla han sido: Idener Research and Development A.I.E, en la modalidad de `Innovación y Transferencia de Conocimiento´. Nacida como spin-off de la Universidad de Sevilla, Idener está especializada en resolver desafíos complejos mediante matemática computacional e inteligencia artificial, y se ha consolidado como un referente tecnológico con impacto en energía, salud y logística. Ha participado y hecho uso de la Enterprise Europe Network (ENN Andalucía), y es actualmente la empresa privada española con mayor número de proyectos coordinados y la segunda en retornos de Horizonte Europa.

Elmya Holdco ha sido seleccionada en la categoría de `Desarrollo Industrial´, que reconoce la generación de empleo y el impulso a la economía local en el ámbito industrial, por haberse consolidado como un referente en energías renovables. La compañía destaca por el desarrollo de grandes proyectos fotovoltaicos, soluciones de almacenamiento y sistemas eléctricos avanzados, abarcando todo el ciclo de la descarbonización. Su labor ha sido determinante en la modernización industrial de Sevilla desde 1966.

En `Startups´, ha sido Vision Grid Energy la designada por el jurado como finalista por Sevilla. Se trata de una categoría dirigida a las empresas más innovadoras y prometedoras que han logrado destacar en sus primeros años de actividad. Vision Grid Energy está especializada en proyectos de hidrógeno verde y soluciones digitales para la transición energética. Con más de 150 proyectos ejecutados y decenas de clientes en Europa, Latinoamérica y MENA, la empresa destaca por su capacidad de crecimiento y escalabilidad tecnológica.

Así, la firma elegida para la categoría de `Desarrollo Internacional´ ha sido AGQ Technological Corporate. Esta modalidad reconoce los méritos de aquella empresa que ha destacado en su proceso de expansión en los mercados exteriores. AGQ, que se dedica a la realización de análisis químicos avanzados y consultoría técnica para los sectores agroalimentario, ambiental, industrial, minero y sanitario, se ha consolidado como referente internacional gracias a su red operativa, que le ha permitido exportar sus servicios a más de 30 países y generar más del 80% de su facturación en mercados exteriores.

Igualmente, ha sido elegida como finalista en ‘Invest in Andalucía´ la compañía Pilatus Aircraft Ibérica. Esta categoría galardona a empresas extranjeras que han realizado inversiones significativas en Andalucía, contribuyendo al desarrollo económico local como Pilatus, que ha establecido su primera planta de fabricación de subcomponentes fuera de Suiza en Sevilla con una inversión superior a 100 millones de euros. La compañía producirá piezas clave para los modelos PC-12 y PC-24 en un centro avanzado y sostenible.

La finalista designada en la categoría de `Trayectoria Empresarial´ es Airbus Defence and Space. Este reconocimiento homenajea una trayectoria ejemplar a lo largo de los años. Airbus, líder mundial en soluciones aeroespaciales, opera en Sevilla su International Training Centre (ITC) desde 2010, un referente global en formación militar avanzada que refuerza la capacidad estratégica de defensa europea y posiciona a Andalucía como hub tecnológico internacional.

Con más de 15 años de trayectoria, el ITC ha formado en Sevilla a más de 3.000 alumnos anuales de 90 operadores internacionales de 30 países, demostrando el éxito de la colaboración público-privada entre la Junta de Andalucía y Airbus. El ITC genera empleo cualificado, fomenta la contratación de pymes locales y promueve la transferencia de tecnología internacional, fortaleciendo la base industrial aeroespacial y posicionando a Andalucía en el mapa global de la defensa.

Fase final de los Premios

Una vez conocidas las seis empresas finalistas en las seis modalidades en cada una de las ocho provincias, corresponderá al jurado principal de los premios elegir las ganadoras en cada una de las categorías.

El jurado regional estará presidido por Carolina España Reina, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, portavoz del Gobierno andaluz y presidenta de Andalucía TRADE. Del mismo participarán la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio; una empresa de reconocido prestigio y un representante de un medio de comunicación.

Los premios son honoríficos y carecen de dotación económica, aunque tanto las empresas finalistas provinciales como las regionales se benefician de las acciones de comunicación que organiza Andalucía TRADE. Además, las empresas galardonadas pueden usar la leyenda Finalista o Ganadora de los premios Andalucia TRADE. Igualmente, se otorga a las finalistas un diploma conmemorativo y a las ganadoras una estatuilla de un león del Patio de los Leones de la Alhambra, como símbolo de un monumento que tanto ha dado a conocer Andalucía en el mundo.

Los objetivos del Premio se encuentran plenamente relacionados con el Programa Andalucía FEDER 2021-2027 que, en el ámbito del Objetivo Político 1 “Una Europa más competitiva e inteligente, promoviendo una transformación económica innovadora e inteligente y una conectividad TIC regional”.