Sevilla ya huele a Feria: SIMOF presenta su cartel para la edición de 2026

Ya huele a feria en Sevilla. Aunque aún queden casi cinco meses para cruzar la Portada, la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) ha presentado este miércoles el cartel oficial de su edición 2026, que se celebrará del 29 de enero al 1 de febrero de 2026, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Con esta edición suman ya 31 certámenes de diseñadores nóveles de moda flamenca, donde destacan la creatividad y la innovación con las creaciones de jóvenes diseñadoras de Andalucía.

La directora de SIMOF, Raquel Revuelta, reivindica la tradición de los grandes carteles de fiestas desde una mirada actual, en consonancia con el espíritu innovador del evento. Desde su primera edición, ya imaginaba junto a todo su equipo como sería una feria artesanal que se centrase en profesionalizar el sector de la moda flamenca.

Ahora, 31 años después, se ha convertido en la cita que atrae a lo mejor de la industria de la moda y trajes de flamenca que están dando la vuelta al mundo. Como ha comentado, "este festival es un puente entre la herencia flamenca y el futuro de la moda, donde se muestra perfectamente lo que somos y lo que debemos ser".

Por su parte, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha asistido a la presentación del cartel de este año, obra original de la artista María Tapia, desvelando algunos de los avances de SIMOF.

Durante el acto, ha destacado el impacto que tiene este certamen para la ciudad y el compromiso con la artesanía y la creación local: “Este cartel representa esa unión entre moda, cultura y ciudad. Apostamos por una identidad vinculada a la artesanía y al arte contemporáneo, y María Tapia ha sabido reflejarlo con fuerza, elegancia y emoción”.

Con esta presentación se demuestra la importancia de SIMOF como uno de los principales escaparates internacionales de la moda flamenca, que ha convertido a Sevilla en referente creativo, cultural y económico. Además, se ha mostrado el proceso creativo del cartel, que tiene un estampado que representa los mantones de Manila que son un icono del espíritu flamenco y la esencia tradicional andaluza.

Programación

Cada jornada habrá unos siete desfiles de media, acumulando un total de 48. Además, se incluye la sección de Desfiles + Flamenca, con la participación de otras ciudades andaluzas como Huelva, Jaén y Almería, además del desfile infantil con los trajes para las más pequeñas.

El domingo 1 de febrero, a las 16.00 horas, se dará conocer al ganador del Certamen de Jóvenes Diseñadores y a las 17.00 horas se otorgará el premio al Mejor cartel del desfile SIMOF.

Programación SIMOF 2026 / SIMOF

SIMOF 2025

En la anterior edición de 2025, fueron 47 los desfiles y 1.625 los diseños que nos hicieron disfrutar de la moda flamenca en estado puro. Con más de 100 expositores que llenaron los 10.000 m2 de zona expositiva en Fibes, en 2026 se pretende superar esa cifra.

Algunos desfiles repiten este año, como el de Antonio Gutiérrez, Rosa Pedroche o Joaquín Gil. La ganadora del Certamen de Jóvenes Diseñadores del año pasado fue Lucía Ruiz, con tan solo 20 años, con su primera colección Corales. Amante de la moda flamenca desde pequeña, este año pondrá el broche final a la edición de SIMOF 2026.

Tendremos que esperar para saber más detalles sobre las colecciones con las que nos sorprenderán en cada desfile y para conocer a los ganadores de esta edición, aunque la verdadera ganadora es la moda flamenca andaluza.