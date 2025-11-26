Un socavón obliga a cerrar la A-476 en El Castillo de las Guardas durante una semana

La carretera A-476, principal vía que enlaza El Castillo de las Guardas con Nerva (Huelva), permanece este miércoles cortada por completo tras activarse las obras de reparación de un nuevo socavón detectado el pasado lunes, el segundo registrado en esta misma carretera tras el paso de la borrasca Claudia, lo que ha obligado a una intervención urgente para garantizar la seguridad vial.

Obras y duración prevista

Según ha informado el alcalde de la localidad, Gonzalo Domínguez, en sus redes sociales, las obras se centran en el punto kilométrico 1,2 pero se ha decidido cortar toda la carretera para unas actuaciones que tendrán una duración aproximada de una semana "y se trabajará a un ritmo acelerado para restablecer la normalidad cuanto antes".

Coordinación institucional ante los desvíos

El Ayuntamiento ha remitido comunicaciones oficiales a la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, la DGT y la Guardia Civil en Sevilla, informando no solo de los desvíos alternativos, sino también de los cruces concretos que resultan afectados por el incremento de tráfico.

Por eso, ha pedido a los vecinos y conductores que extremen la precaución, sigan las indicaciones de seguridad y planifiquen sus desplazamientos mientras duren las obras.

Respecto al colapso en la vía, que se mantiene cortada por completo en otro tramo hace dos semanas, el alcalde ha dicho que se está a la espera de que se termine la planificación para comenzar las obras, para las que se usarán, entre otros materiales, 32 metros de piezas prefabricadas.

Domínguez entiende que es imprescindible un plan sistemático de mantenimiento para toda la A-476, con inspecciones periódicas, especialmente tras episodios de lluvia intensa, y recomienda que la Junta de Andalucía desarrolle un programa preventivo para evitar futuros derrumbes, "en lugar de actuar solo reactiva y puntualmente".