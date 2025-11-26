Tráfico
Un socavón obliga a cerrar la A-476 en El Castillo de las Guardas durante una semana
Las obras se centran en el punto kilométrico 1,2 pero se ha decidido cortar toda la carretera para unas actuaciones que tendrán una duración aproximada de una semana
La carretera A-476, principal vía que enlaza El Castillo de las Guardas con Nerva (Huelva), permanece este miércoles cortada por completo tras activarse las obras de reparación de un nuevo socavón detectado el pasado lunes, el segundo registrado en esta misma carretera tras el paso de la borrasca Claudia, lo que ha obligado a una intervención urgente para garantizar la seguridad vial.
Obras y duración prevista
Según ha informado el alcalde de la localidad, Gonzalo Domínguez, en sus redes sociales, las obras se centran en el punto kilométrico 1,2 pero se ha decidido cortar toda la carretera para unas actuaciones que tendrán una duración aproximada de una semana "y se trabajará a un ritmo acelerado para restablecer la normalidad cuanto antes".
Coordinación institucional ante los desvíos
El Ayuntamiento ha remitido comunicaciones oficiales a la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, la DGT y la Guardia Civil en Sevilla, informando no solo de los desvíos alternativos, sino también de los cruces concretos que resultan afectados por el incremento de tráfico.
Por eso, ha pedido a los vecinos y conductores que extremen la precaución, sigan las indicaciones de seguridad y planifiquen sus desplazamientos mientras duren las obras.
Respecto al colapso en la vía, que se mantiene cortada por completo en otro tramo hace dos semanas, el alcalde ha dicho que se está a la espera de que se termine la planificación para comenzar las obras, para las que se usarán, entre otros materiales, 32 metros de piezas prefabricadas.
Domínguez entiende que es imprescindible un plan sistemático de mantenimiento para toda la A-476, con inspecciones periódicas, especialmente tras episodios de lluvia intensa, y recomienda que la Junta de Andalucía desarrolle un programa preventivo para evitar futuros derrumbes, "en lugar de actuar solo reactiva y puntualmente".
- El parque navideño más grande de Andalucía está en Sevilla: con atracciones, puestos de comida y una gran pista de hielo
- Arranca la redacción de un proyecto clave para el cierre de la SE-40: dos años para diseñar el tramo de La Rinconada
- El parque más grande de Sevilla: 90 hectáreas con árboles de fuego, ciruelos de Japón y su propio lago
- El hotel de lujo de Vera Sevilla en Los Remedios se hará a la medida de la marca Ritz-Carlton de Marriott
- Uno de cada tres viajeros de Tussam se monta en autobús en Sevilla de manera gratuita o con descuentos
- Las grandes promotoras se fijan en Sevilla: ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de la ciudad?
- Bueno, bonito y barato en Sevilla: estos son los cuatro mercadillos que no te puedes este fin de semana
- Tussam cambia el recorrido de una de sus líneas: consulta las nuevas paradas