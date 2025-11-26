La SE-40, 18 años después de arrancar las obras: estos son los tramos ejecutados, en obras y pendientes

La SE-40 sigue avanzando aunque un ritmo lento y sin fecha aún de finalización. Esta semana, el Ministerio de Transportes ha adjudicado dos proyectos clave para completar la circunvalación por el norte: las obras del tramo Espartinas-Valencina y la actualización del proyecto en el término municipal de La Rinconada que se diseñará en los próximos dos años. De esta forma, se va ampliando un proyecto estratégico para la provincia de Sevilla y con un presupuesto de 1.000 millones de euros pero que acumula ya 18 años de obras.

La circunvalación es un anillo que rodea la ciudad y que se ha ido construyendo con tramos pero sin completar ninguno de los dos arcos por completo, ni el norte, ni el sur. No se ha completado así ninguna de las dos conexiones que hubieran permitido aliviar el tráfico y mejorar la circulación en la provincia.

Arranca en 2007

El primero de los tramos se inició en el año 2007 y se puso en servicio cuatro años después en 2011. Fue el trazado entre La Rinconada y Alcalá de Guadaíra con una longitud de 10 kilómetros y un presupuesto de 108 millones de euros. El recorrido siguió con otros tramos más por la zona norte concretamente el de Alcalá de Guadaíra (entre la A-92 y la A-376) y hasta Dos Hermanas, que se puso en servicio en 2019.

En torno a esa fecha se pudieron poner en servicio otros tramos más: entre Coria del Río y Almensilla (2018) y entre Almensilla y Espartinas (2018). Pero a partir de ahí se produjo un parón en la puesta en servicio de nuevos tramos sin que se pudieran completar ninguno de los cierres del anillo ni por el norte ni por el sur. Quedaron los tramos más complejos, algunos de ellos con proyectos ya redactados que caducaron y han tenido que actualizarse.

En concreto, están ejecutados:

La Rinconada (A-4) -Alcalá de Guadaira (A-92): en servicio desde noviembre de 2011.

Alcalá de Guadaira (A-92)-Alcalá de Guadaira (A-376): en servicio desde marzo de 2013.

Alcalá de Guadaira (A-376)-Dos hermanas (A-4): en servicio desde diciembre de 2019.

Coria del Río-Almensilla: en servicio desde julio de 2018.

Almensilla-Espartinas: en servicio desde julio de 2018.

1.000 millones de euros

En los últimos años se ha retomado el ritmo con el inicio de las obras entre Valencina y Salteras; la adjudicación del proyecto hasta Valencina y las actualizaciones de los proyectos pendientes que han arrancado con el tramo que discurre por el término municipal de La Rinconada y que se está ejecutando en distintas fases.

A esto hay que añadir un proyecto clave que se encuentra en actualización como es el puente sobre el Guadalquivir que conecta Dos Hermanas-Palomares y Coria del Río que supone el tramo técnicamente más complejo y más costoso con un importe de 688 millones de euros.

Los tramos de la zona norte del anillo suman, por su parte, más de 400 millones de euros. Se han licitado las obras entre Espartinas y Valencina por un importe de 101 millones de euros, mientras que se encuentran ya adjudicados y pendientes de su inicio los 116 millones de euros entre Valencina y Salteras. A esto se suma el trazado por La Rinconada que costará al menos 147 millones de euros.

En concreto, están en marcha: