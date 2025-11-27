Sevilla
La SE-20 reabre al tráfico tras varias semanas de obras por los daños de la borrasca Claudia
La carretera estaba cortada desde el pasado 15 de noviembre
La carretera SE-20 de Sevilla vuelve a estar abierta al tráfico después de varias semanas de trabajos de reparación. El Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado la noticia a través de sus redes oficiales:“Mientras discurren los trabajos de reparación, recordamos que la SE-20 se encuentra abierta al tráfico”.
La vía, que conecta núcleos clave del norte de la ciudad, permanecía cerrada desde el pasado 15 de noviembre, cuando la borrasca Claudia provocó importantes desperfectos en varios tramos. Las intensas lluvias en pocas horas provocaron daños en la carretera, como socavones y daños estructurales que obligaron a la Policía Local a cortar la circulación por motivos de seguridad.
Un corte que afectó a Valdezorras y al acceso a la Cartuja
El corte total de la SE20 duró hasta el lunes 17 de noviembre. A partir del martes 18 de noviembre, el Ayuntamiento habilitó la vía en su totalidad excepto el tramo entre la A4 y la Carretera de Miraflores, en sentido a la Cartuja. Cabe recordar que ese día jugó España en la Cartuja ante Turquía.
Los trabajos de reparación continuarán en la vía
Los trabajos de arreglo continuarán en la vía para reparar los socavones que permanecen, así como la estabilización del terreno dañado. Con la reapertura de la SE-20 se restablece la circulación con normalidad, descongestionando accesos fundamentales para los desplazamientos diarios.
- Arranca la redacción de un proyecto clave para el cierre de la SE-40: dos años para diseñar el tramo de La Rinconada
- El parque navideño más grande de Andalucía está en Sevilla: con atracciones, puestos de comida y una gran pista de hielo
- El hotel de lujo de Vera Sevilla en Los Remedios se hará a la medida de la marca Ritz-Carlton de Marriott
- Uno de cada tres viajeros de Tussam se monta en autobús en Sevilla de manera gratuita o con descuentos
- Las grandes promotoras se fijan en Sevilla: ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de la ciudad?
- La Justicia perdona casi seis millones de euros a una médica de Sevilla por la Ley de Segunda Oportunidad
- Tussam cambia el recorrido de una de sus líneas: consulta las nuevas paradas
- Capirotes, sombreros y turistas: la histórica calle de Sevilla que alza la voz ante el cierre de los negocios tradicionales