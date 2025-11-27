El alcalde de Sevilla decreta el plan de emergencias y obliga a echar horas extra a la Policía Local en Navidad

El alcalde de Sevilla no ha cedido en el pulso que mantiene con los sindicatos de la Policía Local. En pleno conflicto laboral por el Plan de Navidad, José Luis Sanz ha decretado este jueves el estado de emergencias nivel 1 en la ciudad, lo que de facto obliga a los agentes a echar horas extra sin cobrar complementos de productividad hasta el 19 de diciembre. Según ha precisado el edil popular, con esta medida "se podrá desplegar en las calles entre 400 y 500 agentes diarios en tres turnos dependiendo del día".

"Ante el rechazo de los sindicatos al Plan de Navidad 2025 propuesto por el Ayuntamiento, teníamos dos opciones: decretar los servicios mínimos o el plan de emergencia nivel 1, que es el camino que hemos tomado al final", ha explicado Sanz tras la Junta de Seguridad local, a la que han acudido el subdelegado del Gobierno y mandos de Policía Nacional y Local. "Vienen días muy complicados, y esto nos permite movilizar no solo a Policía Local, sino a todos los servicios municipalres que en cada momento hicieran falta".

Este decreto de emergencias entra este mismo jueves "y no tiene fecha de finalización", tal como ha subrayado Sanz. Así, los efectivos tendrán que trabajar siempre que el Consistorio lo requiera, aunque las horas extra que realicen no tendrán el complemento de productividad. Es decir: que percibirán lo mismo que si echan ese tiempo un fin de semana cualquiera de junio o septiembre. Hasta el 19 de diciembre, claro, que es cuando entra el Plan de Navidad en vigor, que data de 2004.

De esta forma, "una vez se decreta el plan de emergencias, la única posiublidad de ausentarse del trabajo es por baja médica bien justificada", según ha detallado el regidor. En caso de no acudir al puesto y no contar con una excusa pertinente, "se podría abrir expediente disciplinario". De esta forma el Gobierno local se asegura contar con un dispositivo suficiente para poder abordar la multitud de eventos que se celebran en estas fechas.

"Si podrían cobrar X menos 1, ahora cobran X menos 4"

"Mi obligación no es temer a los sindicatos: es garantizar la seguridad en la ciudad de Sevilla", ha aseverado ante los medios José Luis Sanz. "Si yo fuera afiliado a alguna de estas organizaciones sindicales de la Policía, les preguntaría a mis representantes por qué no han aceptado el Plan de Navidad propuesto por el Ayuntamiento. Porque si antes iban a cobrar X menos 1, ahora van a cobrar X menos 4", ha reflexionado el alcalde de la capital andaluza.

Según el propio Sanz, el programa propuesto por el Gobierno municipal, dotado con 5,6 millones de euros para abonar esos extras, "no era tan ambicioso como el de los sindicatos", pero es que el de las organizaciones "estaba por encima de los límites legales". "Y por encima de la ley no hay nada", ha recalcado el edil popular.

Así, los efectivos policiales que trabajen este fin de semana, en el que está programado el encendido de las luces de Navidad o el Gran Derbi, no cobrarán pluses por ello (más allá de la propia hora extra, claro). De momento, el Ejecutivo local no tiene cuantificado cuánto gasto supondrá el pago de estas horas extra y el Plan de Navidad de 2004 (a partir del 19 de diciembre), pero "no será superior a 5,6 millones de euros", según el regidor hispalense. La cifra prevista por el propio Consistorio y la que "puso la Intervención municipal como tope legal".