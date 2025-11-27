La calle Castilla reabre y devuelve la normalidad al tráfico en Triana tras más de un mes cerrada

La calle Castilla volverá a estar operativa para la circulación a partir del próximo lunes, 1 de diciembre, tras la finalización de los trabajos de readoquinado que se han llevado a cabo en las últimas semanas.

Con la conclusión de estas obras, el tráfico tanto en la propia calle Castilla como en las vías aledañas recuperará su configuración habitual, tanto en sentido de circulación como en ordenamiento. La reapertura permitirá normalizar los desplazamientos en esta zona, que se había visto afectada por los cortes para la ejecución de los trabajos de mejora del firme.

Los trabajos en la histórica calle comenzaron el último 14 de octubre y se prolongaron durante un mes y medio. La intervención forma parte del plan de conservación vial del Ayuntamiento y cuenta con un presupuesto de 70.000 euros. El objetivo principal fue el de reacondicionar los adoquines de la calzada —actualmente parcheados con hormigón—, aunque no se intervino en las zonas de aparcamiento. También se sustituyó los alcorques de hormigón por otros de granito, una mejora demandada por los vecinos.