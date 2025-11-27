Detenido en Villamanrique el cabecilla de una red que facilitaba empadronamientos irregulares a cambio de 400 euros

La Guardia Civil de Sevilla ha detenido a una persona e investiga a otras dos en Villamanrique de la Condesa dentro de una operación dirigida a desmantelar un presunto entramado dedicado al favorecimiento de la migración ilegal y a diversos delitos de estafa, en el que las víctimas pagaban 400 euros a cambio de una supuesta documentación para empadronarse y acceder a ayudas sociales.

La Guardia Civil ha procedido en colaboración con la Policía Local de Villamanrique de la Condesa a la detención de una persona y la investigación de otras dos como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la migración ilegal.

La investigación se inicia tras detectar los investigadores un elevado número de solicitudes y expedientes de empadronamiento de ciudadanos de origen extranjero en domicilios de la localidad, sospechando de la posibilidad de la existencia de irregularidades en dichos procesos.

Ante estos hechos la Guardia Civil inició una ardua investigación comprobando que los presuntos autores habían conformado un entramado delictivo, valiéndose de la situación de necesidad y vulnerabilidad de las víctimas para poder legalizar su actividad económica y situación legal en España y poder acceder a servicios públicos de la Administración del Estado necesitando para ello obtener previamente un empadronamiento.

Las actuaciones llevadas a cabo constataron que el ahora detenido contaba con la colaboración de una pareja que servía como captadores de las potenciales víctimas. Una vez estas personas eran captadas, el cabecilla de la organización les solicitaba la cantidad de 400 euros como compensación para procurarles supuestamente la documentación necesaria para su empadronamiento. Una vez transcurrido el tiempo necesario para que las víctimas accedieran a las ayudas y beneficios de los servicios públicos, eran inmediatamente dados de baja en el padrón municipal por parte del detenido para volver a inscribir a nuevas personas.

Hasta el momento la Guardia Civil ha logrado identificar 12 inscripciones irregulares, y se están investigando otros tantos expedientes de solicitud de empadronamiento que se encontraban en fase de tramitación sospechando que pudieran ser igualmente catalogados como fraudulentos, siendo paralizados por parte de funcionarios del Ayuntamiento de la localidad.

La investigación llevada a cabo por el Puesto de Villamanrique de la Condesa en colaboración con la Policía Local de la localidad, finaliza con la detención de una persona y la investigación de otras dos, puestas a disposición de la Autoridad judicial competente como presuntos autores de delito de pertenencia a grupo criminal, delito de estafa y un delito de favorecimiento de la migración ilegal.

La investigación continúa abierta, no descartándose nuevas actuaciones policiales por parte de la Guardia Civil de Sevilla.