Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido en Villamanrique el cabecilla de una red que facilitaba empadronamientos irregulares a cambio de 400 euros

Una vez las víctimas conseguían acceder a las ayudas sociales eran inmediatamente dadas de baja del padrón municipal para continuar con el fraude a la administración

El detenido solicitaba a las victimas la cantidad de 400 euros para procurarles la documentación necesaria para su empadronamiento

El detenido solicitaba a las victimas la cantidad de 400 euros para procurarles la documentación necesaria para su empadronamiento / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

La Guardia Civil de Sevilla ha detenido a una persona e investiga a otras dos en Villamanrique de la Condesa dentro de una operación dirigida a desmantelar un presunto entramado dedicado al favorecimiento de la migración ilegal y a diversos delitos de estafa, en el que las víctimas pagaban 400 euros a cambio de una supuesta documentación para empadronarse y acceder a ayudas sociales.

La Guardia Civil ha procedido en colaboración con la Policía Local de Villamanrique de la Condesa a la detención de una persona y la investigación de otras dos como presuntos autores de un delito de favorecimiento de la migración ilegal.

La investigación se inicia tras detectar los investigadores un elevado número de solicitudes y expedientes de empadronamiento de ciudadanos de origen extranjero en domicilios de la localidad, sospechando de la posibilidad de la existencia de irregularidades en dichos procesos.

Ante estos hechos la Guardia Civil inició una ardua investigación comprobando que los presuntos autores habían conformado un entramado delictivo, valiéndose de la situación de necesidad y vulnerabilidad de las víctimas para poder legalizar su actividad económica y situación legal en España y poder acceder a servicios públicos de la Administración del Estado necesitando para ello obtener previamente un empadronamiento.

Las actuaciones llevadas a cabo constataron que el ahora detenido contaba con la colaboración de una pareja que servía como captadores de las potenciales víctimas. Una vez estas personas eran captadas, el cabecilla de la organización les solicitaba la cantidad de 400 euros como compensación para procurarles supuestamente la documentación necesaria para su empadronamiento. Una vez transcurrido el tiempo necesario para que las víctimas accedieran a las ayudas y beneficios de los servicios públicos, eran inmediatamente dados de baja en el padrón municipal por parte del detenido para volver a inscribir a nuevas personas.

Hasta el momento la Guardia Civil ha logrado identificar 12 inscripciones irregulares, y se están investigando otros tantos expedientes de solicitud de empadronamiento que se encontraban en fase de tramitación sospechando que pudieran ser igualmente catalogados como fraudulentos, siendo paralizados por parte de funcionarios del Ayuntamiento de la localidad.

La investigación llevada a cabo por el Puesto de Villamanrique de la Condesa en colaboración con la Policía Local de la localidad, finaliza con la detención de una persona y la investigación de otras dos, puestas a disposición de la Autoridad judicial competente como presuntos autores de delito de pertenencia a grupo criminal, delito de estafa y un delito de favorecimiento de la migración ilegal.

La investigación continúa abierta, no descartándose nuevas actuaciones policiales por parte de la Guardia Civil de Sevilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arranca la redacción de un proyecto clave para el cierre de la SE-40: dos años para diseñar el tramo de La Rinconada
  2. El parque navideño más grande de Andalucía está en Sevilla: con atracciones, puestos de comida y una gran pista de hielo
  3. El hotel de lujo de Vera Sevilla en Los Remedios se hará a la medida de la marca Ritz-Carlton de Marriott
  4. Uno de cada tres viajeros de Tussam se monta en autobús en Sevilla de manera gratuita o con descuentos
  5. Las grandes promotoras se fijan en Sevilla: ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de la ciudad?
  6. La Justicia perdona casi seis millones de euros a una médica de Sevilla por la Ley de Segunda Oportunidad
  7. Tussam cambia el recorrido de una de sus líneas: consulta las nuevas paradas
  8. Capirotes, sombreros y turistas: la histórica calle de Sevilla que alza la voz ante el cierre de los negocios tradicionales

Detenido en Villamanrique el cabecilla de una red que facilitaba empadronamientos irregulares a cambio de 400 euros

Detenido en Villamanrique el cabecilla de una red que facilitaba empadronamientos irregulares a cambio de 400 euros

La Universidad Pablo de Olavide celebra Re-conecta 2025: el encuentro que refuerza los lazos con su comunidad Alumni

La Universidad Pablo de Olavide celebra Re-conecta 2025: el encuentro que refuerza los lazos con su comunidad Alumni

Qué hacer en Dos Hermanas esta Navidad: guía completa con planes, horarios y actividades imprescindibles

Qué hacer en Dos Hermanas esta Navidad: guía completa con planes, horarios y actividades imprescindibles

El puente de San Telmo y tres nuevas calles en el centro: los estrenos para los toldos de Sevilla en 2026

El puente de San Telmo y tres nuevas calles en el centro: los estrenos para los toldos de Sevilla en 2026

El bloqueo del Plan de Navidad: la Policía Local de Sevilla seguirá bajo mínimos hasta el 19 de diciembre

El bloqueo del Plan de Navidad: la Policía Local de Sevilla seguirá bajo mínimos hasta el 19 de diciembre

Una agresión a navajazos en plena calle acaba con dos heridos en la Plaza de la Gavidia

Una agresión a navajazos en plena calle acaba con dos heridos en la Plaza de la Gavidia

Así serán los nuevos Cines Axion en Sevilla Este: 10 salas premium en el Mega Ozone Bowling

Así serán los nuevos Cines Axion en Sevilla Este: 10 salas premium en el Mega Ozone Bowling

Planes en Sevilla esta semana: literatura, flamenco y teatro que no te puedes perder

Planes en Sevilla esta semana: literatura, flamenco y teatro que no te puedes perder
Tracking Pixel Contents