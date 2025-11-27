Las luces de Navidad, el Gran Derbi o el puente de diciembre: los eventos de Sevilla afectados por el bloqueo del plan de la Policía

El encendido de las luces navideñas y el concierto de Pastora Soler de este sábado. El black friday y también el Gran Derbi, que enfrentará a Sevilla FC y Real Betis este domingo. El puente de diciembre, el espectáculo de mappings de la plaza San Francisco y el estreno de Navigalia. Y las zambombas en los barrios, por supuesto. Todos estos eventos se celebrarán en Sevilla con una Policía Local bajo mínimos.

El Plan de Navidad propuesto por el Gobierno de José Luis Sanz sigue bloqueado, así que el despliegue policial para estas fechas es insuficiente. Para afrontarlo con los recursos necesarios, los agentes tendrían que echar horas extra, aunque ahí está precisamente el problema: Ayuntamiento y sindicatos no han llegado todavía a un acuerdo económico.

Tras el rechazo de organizaciones sindicales y oposición a los 5,6 millones de euros que tenía Sanz reservados para ello, ¿qué opción queda? Aplicar el calendario laboral del Cuerpo en vigor, que data de 2004 (con una actualización de 2023). Y ahí está otra de las claves del asunto: el Plan de Navidad empezaría entonces el 19 de diciembre.

Imagen del espectáculo de Navigalia 2024 en Sevilla. / Jorge Jiménez

Grandes eventos sin suficientes policías

El calendario firmado hace 21 años lo deja claro: el programa de productividad de la Policía Local comienza "el viernes anterior al 25 de diciembre". En este caso, ese viernes cae en 19 de diciembre. Pero hasta entonces, la capital andaluza habrá acogido una multitud de eventos sin los efectivos necesarios. Y en las calles, los mismos agentes que un fin de semana cualquiera de febrero o junio, por ejemplo.

De hecho, este viernes los comercios de Sevilla lanzan las rebajas del black friday, y el sábado se enciende el alumbrado navideño, con concierto de Pastora Soler y espectáculo de mappings incluidos. Y el domingo por la tarde, uno de los momentos más esperados del año en la ciudad: el Gran Derbi entre Sevilla FC y Real Betis, que se disputa a las 16:15 en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

La semana que viene coincide con el puente de la Inmaculada y la Constitución, que suele atraer a muchos visitantes a la ciudad. También habrá zambombas flamencas en muchos barrios y el estreno del show Navigalia en el Muelle de la Sal. Y todos estos eventos, desde este viernes y hasta el 19 de diciembre, se celebrarán antes de que comience el Plan de Navidad de la Policía Local de Sevilla.

Para afrontar este panorama, el propio Consistorio ha convocado este jueves la Junta Local de Seguridad con carácter extraordinario y con un primer orden del día previsible: el Plan de Navidad. Así, el regidor de la capital andaluza se va a sentar a la mesa para abordar esta crisis con Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, y los mandos de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.