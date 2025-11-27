¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Sevilla? Esta es la fecha y la hora exacta

La Navidad en Sevilla está a la vuelta de la esquina. A pocas horas de que se produzca el encendido de las luces, los operarios ultiman los trabajos para que todas las calles estén perfectamente iluminadas. Este año, la Navidad brillará más que nunca: será la mayor iluminación navideña de su historia con más de nueve millones de luces LED en 304 calles y plazas de los once distritos.

La ciudad suma más vías iluminadas, más días de programación y nuevas zonas decoradas que transformarán por completo el ambiente navideño.

Cuándo es el encendido de las luces de Navidad en Sevilla

El encendido oficial será este sábado 29 de noviembre en la avenida de la Constitución. Como en ediciones anteriores, habrá un escenario instalado junto al Ayuntamiento en el que se realizarán conciertos, coros navideños desde las 17.00 horas de la tarde y Pastora Soler pondrá el broche final.

Posteriormente, los niños de la Fundación Alalá serán los encargados de pulsar el botón que dará inicio a la Navidad a partir de las 18.30 horas del sábado.

Nuevas calles y zonas iluminadas este 2025

Este año se incorporan nuevas ubicaciones como los Jardines del Cristina, Enramadilla, San Francisco Javier, San Marcos, San Lorenzo y la barriada de El Gordillo, que recibe iluminación por primera vez. También se renuevan los diseños en calles tan transitadas como Sierpes, Tetuán o Velázquez, además de los puentes de Triana, San Telmo y Los Remedios.

De un bosque navideño a un Belén Gigante

Una de las principales novedades es el espectacular bosque navideño instalado en la avenida de la Constitución. Son 32 árboles luminosos de más de siete metros de altura y grandes bolas 3D que decoran todo el recorrido hasta la Puerta de Jerez, creando uno de los espacios más fotografiables de esta Navidad.

En el palacio de San Telmo se instalará un Belén gigante, el más grande de España, que se suma a los ya tradicionales belenes del Ayuntamiento y del Palacio de los Marqueses de la Algaba. La programación navideña incluye además conciertos líricos en el Real Alcázar, actuaciones en la Real Fábrica de Artillería y propuestas musicales en el Espacio Turina.

Mapping en San Francisco y Navigalia en el Muelle de la Sal

La ciudad contará con dos grandes mappings. En la plaza de San Francisco se proyectará “Acordes de Sevilla”, un espectáculo de luces y sonido sobre la fachada del Ayuntamiento, del sábado 29 de noviembre al 5 de enero. Por otro lado, el Muelle de la Sal acogerá "Misión Regalo", la tercera edición de Navigalia, del 18 de diciembre al 4 de enero.

La Navidad también llenará de vida los once distritos de la ciudad con más de 150 actividades, incluyendo zambombas flamencas, villancicos, talleres infantiles y espectáculos pensados para toda la familia. Un programa completo para vivir una Navidad inolvidable en cada rincón de Sevilla.