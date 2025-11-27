Sevilla
La vuelta del papel y el boli: así es la nueva iniciativa de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla
La Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla propone una iniciativa para recuperar la escritura manual y la lectura pausada, al igual que otros compañeros europeos
Escribir a mano ya no se lleva, pero la filosfía quiere que vuelva. El proyecto Back to the Basics & Back to the Classics: Escritura manual y atención profunda en la enseñanza de la filosofía es una iniciativa de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla cuyo objetivo es recuperar la escritura manual y la lectura pausada como herramientas esenciales para el pensamiento profundo, la creatividad y autonomía intelectual.
Este proyecto parte de una reflexión sobre el aprendizaje y la formación crítica en un contexto marcado por la aceleración tecnológica. Este trabajo es el resultado de una propuesta organizada en el curso anterior sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en los trabajos de fin de estudios. Según estudios del PISA y PIRLS 2021, la comprensión lectora y expresión escrita en entornos educativos digitalizados "ha descendido considerablemente".
Los veteranos
Países pioneros como Suecia han iniciado un cambio de modelo y así en 2023 su Ministerio de Educación suspendió la digitalización en las aulas y llevó a cabo una fuerte inversión en libros de texto y escritura manual. Avalado por los análisis que han elaborado PISA, TIMSS y PIRLS, se ha comprobado una "caída significativa en las competencias de los alumnos tanto en la lectura como en la escritura".
El pasado 18 de noviembre en la Facultad de Filosofía tuvo lugar la conferencia Extender la mente, pensar con las manos a cargo de Emiliano Bruner, investigador y divulgador científico italiano afincado en España. En ella se encuadraron las primeras ideas de este proyecto, Back to the basics & back to the classics: escritura manual y atención profunda en la enseñanza de la filosofía , la cual está disponible completa en este enlace.
Proyecto
Conferencias, talleres prácticos y materiales didácticos se aplicarán en asignaturas del Grado de Filosofía donde participarán más de 30 docentes universitarios y de secundaria, en colaboración con La Facultad Invisible (LFI), asociación sin ánimo de lucro que engloba los premios extraordinarios de fin de carrera en las últimas décadas.
Además, con esta iniciativa la Facultad de Filosofía se une a la discusión internacional que hay sobre el impacto que las nuevas tecnologías tienen en la educación. Con ella se pretende promover el uso crítico de la inteligencia artificial, en la medida que esta promueva una actividad pasiva, dependiente y desatenta en el acto de enseñanza-aprendizaje. Defiende también la autoría y capacidad reflexiva y autónoma del estudiante.
Con esta propuesta, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla se sitúa en la vanguardia de la innovación docente, ofreciendo una respuesta a los retos de la época digital contemporánea.
