Qué hacer en Dos Hermanas esta Navidad: guía completa con planes, horarios y actividades imprescindibles

La Navidad en Dos Hermanas llega con más fuerza que nunca. Desde finales de noviembre y hasta el 6 de enero, la ciudad despliega una agenda repleta de actividades gratuitas, espectáculos, atracciones, conciertos, nevadas y experiencias para toda la familia. Si te preguntas qué hacer en Dos Hermanas esta Navidad, aquí tienes la guía más completa y actualizada para disfrutar al máximo de estas fechas.

La famosa pista de hielo de la Navidad Park de Dos Hermanas. / El Correo

Ver el alumbrado de este año

El próximo 29 de noviembre, a las 19:00 horas, vecinos y curiosos se reunirán en la Plaza de la Constitución para presenciar la iluminación que marca oficialmente el inicio de las fiestas. Desde las 17:00h los vecinos podrán disfrutar del ambiente navideño con un programa repleto de actividades para todos los gustos.

Actividades para el día del alumbrado DJ en directo que comenzará a las 18:30 horas, será el encargado de anunciar el alumbrado y durará hasta las 21:00 horas.

18:30 horas, será el encargado de anunciar el alumbrado y durará hasta las 21:00 horas. Actuaciones de los coros de campanilleros en la Plaza de los Jardines desde las 17:00 hasta las 18:30 horas.

Disfrutar de Navidad Park, el parque navideño más grande de Andalucía

Horarios de Navidad Park Dos Hermanas / El Correo

Desde el 20 de noviembre y hasta el próximo 6 de enero, en la Avenida de España (Dos Hermanas) y en Avenida de Montequinto, se podrá disfrutar de más de cuarenta atracciones, que van desde la pista de hielo y la montaña rusa hasta opciones para los más pequeños como el carrusel Disney o la pesca de patos. A todo ello se suma una cuidada oferta gastronómica, con churros, buñuelos, gofres y algodón de azúcar, que convierte la visita en un plan familiar perfecto tanto por la tarde como durante la noche, cuando el recinto enciende toda su iluminación navideña.

Ver las nevadas navideñas

Durante los días 26, 27 y 28 de diciembre a las 19:00 horas, la Plaza de la Constitución se llenará de nieve artificial, creando un ambiente mágico que sorprende especialmente a los más pequeños. Esta actividad, ya se ha convertido en un clásico de la Navidad en Dos Hermanas, siendo una de las actividades que más esperan los vecinos de la localidad.

En el mismo lugar, del 22 al 28 de diciembre, en horario de 16:45 a 19:45 horas, y para animar las compras navideñas en los comercios de la localidad, se van a organizar diversas actividades navideñas:

Photocall navideño y los talleres de pintacaras o globoflexia: los días 22, 27 y 28 de diciembre

y los los días El Cartero Real: los días 23 y 26 de diciembre

los días La Zambomba de Artistas Nazarenos: el día 23 de diciembre a las 17:30 horas

el día a las 17:30 horas La actuación musical y baile navideño a cargo de Estudio de Danza "Ana Ortega": el día 26 de diciembre, a las 17:00 horas.

Video mapping en el Ayuntamiento

El vídeo mapping se ha convertido en un clásico de la navidad nazarena / El Correo

Otro de los grandes atractivos de estas fechas es el video mapping proyectado sobre la fachada del Ayuntamiento. Los días 22, 23, 26, 27 y 28 de diciembre, con pases a las 20:00 y 20:30 horas, el edificio se transforma en un escenario de luz y color que narra historias visuales navideñas.

Exposiciones en el Centro Cultural La Almona

Del 27 de noviembre al 5 de enero "Dos Hermanas, una ciudad de Belén", de la Asociación de Belenistas Nazarenos “Santa Ana” - Sala Antonio Milla

"El Belén Nazareno" de Rodolfo Jiménez Díaz – Sala Diego Ruiz Cortés

"Motivos de la Cabalgata de Reyes Magos" de la Asociación Pro-Cabalgata de Reyes Magos “Estrella de la Ilusión” – Hall

"Tardebuena" y "Tardevieja" en Dos Hermanas

Y, como es tradición, la “tardebuena” volverá a reunir a cientos de nazarenos en la Plaza de la Constitución. El 24 de diciembre, de 16:00 a 20:00 horas, el DJ Juan Alberto Parra y el grupo “Los Elegidos” serán los encargados de poner música y ambiente a la tarde previa a la cena más familiar del año.

Una semana después, el 31 de diciembre, llegará el turno de la ya consolidada “tardevieja”. Desde las 16:00 hasta las 20:00 horas, de nuevo, el DJ Juan Alberto Parra animará la última tarde del año, en esta ocasión acompañado por el grupo La Tomasa. Cientos de vecinos se darán cita en el centro de Dos Hermanas para despedir el año y disfrutar de la llegada de la Carrera de San Silvestre y de las tradicionales preuvas, una antesala a la Nochevieja que cada año suma más participantes.

Navidad en Montequinto y Fuente del Rey

En el Centro Cultural Biblioteca de Montequinto, el 11 y 12 de diciembre, de 17:00 a 19:00 h, estará el Cartero Real recogiendo las cartas de los niños y, a las 18:30 h, habrá nevada artificial. El 13 de diciembre, de 16:30 a 19:30 h, el centro ofrecerá animación Disney, photocall navideño y pintacaras.

Además, en Montequinto habrá video mapping sobre la fachada de la Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles los días 11, 12 y 13 de diciembre, con pases a las 19:30 y 20:00 h. En ese mismo templo se celebrará “Cantes de diciembre” de Manuel Lombo el 26 de diciembre a las 21:00 h, y el Pregón y Coronación de los Reyes Magos el 28 de diciembre a las 12:30 h, organizado por la Asociación Cultural "Estrella de Oriente".

En Fuente del Rey, el 18 de diciembre la Plaza Fernando III acogerá, de 17:00 a 20:00 h, actividades infantiles de pintacaras y globoflexia, rematadas con una nevada artificial a las 19:00 h.

Unas de las propuestas navideñas más completas de Sevilla

La ciudad ofrece uno de los programas navideños más completos de Sevilla y Andalucía: atracciones, luces, conciertos, rutas de belenes, actividades familiares gratuitas, video mapping, mercados, celebraciones populares y espectáculos. Tanto si vienes en familia como si buscas planes con amigos, Dos Hermanas se convierte en un destino imprescindible esta Navidad.