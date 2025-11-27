La Asociación de Hoteles de Sevilla premia a Icónica Fest como "embajador de Sevilla"

Icónica Santalucía Sevilla Fest continúa afianzando su papel como uno de los grandes festivales musicales y experienciales del Sur de Europa, respaldado ahora por una serie de reconocimientos institucionales que certifican su impacto en la ciudad, su contribución a la proyección internacional de Sevilla y su compromiso con la sostenibilidad y la conservación del patrimonio.

Este jueves, Javier Esteban, CEO de Icónica Santalucía Sevilla Fest, recibe el título de Embajador de Sevilla, una distinción otorgada por la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, que lleva 25 años reconociendo a entidades que impulsan el prestigio y la imagen de la ciudad. El galardón destaca la capacidad del festival para proyectar Sevilla al mundo a través de la música, situándola en el mapa internacional de los grandes eventos culturales y posicionándola como destino de referencia.

“Estamos muy felices y orgullosos de recibir este título de manos de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia. Ese sueño que tenemos de convertir Sevilla en la capital de la cultura y la música, que hemos conseguido en estos cinco años, en los que hemos traído a la ciudad los mayores artistas de la música nacional e internacional, va asociado a hacer de Sevilla un destino de turismo de calidad, que busca un visitante cultural premium. Y en ese camino es imposible no apoyarse en la impresionante oferta hotelera que tiene Sevilla. Por eso, que nos llegue este reconocimiento desde dentro, desde el propio sector del turismo, es para nosotros muy importante” ha dicho Javier Esteban en el acto de entrega del Premio, que ha recibido de manos de Manuel Cornax Campa, presidente de AHSP, acompañado por Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; Carmen Ortiz, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; y Silvia Aparicio, responsable Hotel & Tourism DT de Andalucia Occidental y Extremadura en CaixaBank.

Concierto Chayanne Icónica Santaluía Sevilla Fest / Icónica Santalucía Sevilla Fest

Un festival comprometido con la protección del patrimonio: certificación GS-Patrimonio

A este reconocimiento se suma la reciente certificación GS-Patrimonio, concedida por la Cámara de Comercio de Sevilla a Icónica Santalucía Sevilla Fest. Este distintivo, emitido por Garantía Cámara, acredita la implantación de un sistema de gestión sostenible del patrimonio para la organización de eventos en espacios históricos, naturales, culturales y artísticos.

El sello certifica el esfuerzo del festival por preservar el entorno monumental de la Plaza de España, un escenario único que forma parte esencial de su identidad desde la primera edición. La certificación GS-Patrimonio reconoce a las entidades que implementan medidas específicas para garantizar que la actividad cultural en espacios de alto valor histórico se realice de manera responsable, equilibrando promoción turística, conservación, educación y respeto al entorno.

Entre los beneficios que avala el referencial figuran la reducción de impactos, la mejora del desempeño ambiental, la prevención de riesgos, la diferenciación frente a otros eventos culturales y la consolidación de un modelo ejemplar que une programación artística y protección patrimonial.

Liderazgo en sostenibilidad: certificación “S” de ICTES

En su firme vocación por convertirse en el gran festival “de la sostenibilidad”, Icónica Santalucía Sevilla Fest luce también la certificación “S” del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES), equivalente en eventos al prestigioso distintivo turístico Q. Este reconocimiento, logrado con la colaboración de la Cámara de Comercio de Sevilla a través del programa PYME Sostenible, incluye además la elaboración del informe de huella de carbono del festival, subrayando su compromiso con modelos responsables y sostenibles de producción cultural.

Vista aérea concierto Leiva en Plaza España / NICCOLO GUASTI

Icónica Santalucía Sevilla Fest 2025: referencia musical del Sur de Europa

Con todos estos hitos, Icónica Santalucía Sevilla Fest —que ya en 2024 se situó entre los festivales más destacados del país— se consolida en 2025 como uno de los grandes referentes musicales de Europa. En un año en el que España se ha posicionado como primer destino de turismo de festivales, Icónica Santalucía Sevilla Fest destaca como festival de ciclo líder en venta de entradas en el país, que en su edición 2025 reunió 277.000 asistentes en la Plaza de España de Sevilla, y con un impacto económico de 230 millones (suma de 155 millones de impacto económico directo sobre la ciudad, y 75 millones de impacto mediático), lo que la sitúa como el evento privado de mayor impacto sobre la ciudad de Sevilla, y el tercero tras sus dos fiestas principales: la Feria de Abril y la Semana Santa.

La combinación de programación artística de primer nivel, impacto económico y turístico, gestión sostenible, respeto patrimonial e innovación experiencial convierte a Icónica Santalucía Sevilla Fest en un proyecto cultural estratégico para Sevilla, reforzando su imagen internacional y contribuyendo al desarrollo de un modelo de ciudad que une cultura, patrimonio y futuro.