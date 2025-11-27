Interrumpida durante más de una hora la línea C-5 de Cercanías en Camas

La circulación en la línea C-5 del núcleo de cercanías de Sevilla, a su paso por Camas, ha quedado restablecida tras la interrupción que se ha producido a primeras horas de este jueves.

Según informa Adif en sus redes sociales, el servicio ha recobrado la normalidad después de que se viera suspendido por una incidencia en un tren de Cercanías.

Esta interrupción afectaba a la relaciones entre Sevilla y Huelva.