¿Lloverá en el derbi Sevilla - Betis? Esta es la última previsión de Aemet

A día de hoy, el frente húmedo que llegará a Andalucía el sábado por la noche y domingo afectará a la provincia de Sevilla el día del derbi entre Sevilla FC y Betis, aunque en principio serán lluvias débiles y dispersas. Informamos de la previsión de Aemet a día de hoy.

Aunque puede cambiar el tiempo a medida que avancen los días, la previsión de la agencia ahora mismo para el domingo en Sevilla capital es la siguiente: de 00.00 a 12.00 horas los cielos serán muy nubosos con lluvia escasa, con un 80% de probabilidad de precipitaciones; de 12.00 a 24.00 horas los cielos estarán muy nubosos, con un 10% de posibilidad de precipitaciones. Por lo tanto, a las 16.15 horas, hora del derbi, no lloverá en la capital. En cuanto a las temperaturas, serán suaves con máximas de 20 grados y mínimas de 8.

El tiempo en la provincia el domingo

En general en la provincia de Sevilla, el domingo se esperan cielos muy nubosos, con nubes bajas y probables precipitaciones débiles; tendiendo a disminuir la nubosidad de oeste a este a lo largo de la tarde. En cuanto a las temperaturas no habrá muchos cambios: Sevilla capital registrará 18 grados de máxima y 6 de mínima; Écija con 17/4; Lebrija con 18/7; o Morón de la Frontera con 16/6, entre otros municipios.