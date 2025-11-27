Doce metros de alto y 90 años: éste es el árbol de un colegio de Sevilla que se ha colado en La Revuelta

LalaChus, la colaboradora de La Revuelta, ha presentado este miércoles 26 de noviembre en el programa los diez árboles españoles nominados al premio de Árbol del Año 2026, y entre ellos hay uno sevillano. Este concurso europeo tiene como objetivo destacar los árboles de nuestro territorio como un importante patrimonio cultural y natural que deberíamos apreciar y proteger. "Lo más importante del concurso es la historia y relación del árbol con las personas y territorio", aclaran en la página web de este concurso.

Tras presentar varios árboles de toda España, la colaboradora el programa de David Broncano dejó el sevillano para el último. El Ficus del CEIP Huerta de Santa Marina, con más de doce metros de alto y 90 años de antigüedad. Este árbol se plantó en 1937, cuando el colegio fue inaugurado, un centro público que ha sido testigo de acontecimientos históricos como la II República y la Guerra Civil. Casi centenario, este ficus es un símbolo del centro.

Este ficus ya está en la tercera fase del concurso, donde se necesita la votación para ver cuál es el mejor árbol español y presentarlo como nuestra representación. Para votar se tiene que acceder al enlace y registrarse, totalmente gratuito, y tras esto confirmar tu voto por correo electrónico. Quien quiera participar tiene hasta el 17 de diciembre para votar por el favorito.

El 22 de diciembre finalmente se anunciará el ganador español que será el próximo candidato a Tree of the Year, donde competirá con el resto de árboles europeos. El año pasado España quedó en tercer puesto, detrás de Polonia y Portugal con el árbol Pino de Juan Molinera.