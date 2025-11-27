Planes perfectos para este fin de semana: teatros infantiles, conciertos y motos

Andalucía se enfrente este fin de semana a varias jornadas de lluvias tras los días de frío que han marcado la semana, debido a la entrada de un frente en la península. Aun así, este temporal no debe frenar las ganas disfrutar de un gran oferta de ocio y cultura para todas las edades y gustos en Sevilla. Estos son algunos planes para toda la familia:

'Navidad con Niña Pastori'. 29 de noviembre

Niña Pastori actúa en Sevilla este viernes 28 y sábado 29 de noviembre con su apuesta más navideña. Tras el éxito de la del año pasado, esta Navidad de 2025 la artista de San Fernando lanza su nuevo álbum navideño Feliz Navidad donde interpreta los villancicos más conocidos reversionados con su estilo único. Lo hacrá en el nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). Además, va a sorprender con dos temas inéditos con influencias de New Orleans que prometen convertirse en nuevos clásicos para estas fechas.

Copa de Europa de Freestyle Motocross

Los mejores pilotos del mundo se reúnen en el Palacio de los Deportes San Pablo de Sevilla para celebrar la final de la Copa de Europa de Freestyle Motocross el 29 de noviembre. Por primera vez se celebra en la capital hispalense con los mejores pilotos del mundo clasificados para la gran final. Las entradas son a partir de 18 euros para los adultos y para los niños 15 euros. La entrada VIP de adulto son 50 euros y de niños 30 euros e incluyen acceso al pabellón sin colas, firma de autógrafos, acceso a los entrenamientos oficiales y una camiseta oficial de regalo.

Cartel Copa Europa Freestyle Motocross Sevilla / Freestyle Motocross

El lago de los cisnes

El auditorio de la Cartuja Center Cite acoge los días 29 y 30 de noviembre El lago de los cisnes, un homenaje al Ballet de Kiev con el bailarín ucraniano Viktor Ishchuk acompañado de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Por cada entrada vendida se donará un euro a Unicef y su campaña en Ucrania. Las entradas van desde los 44 a los 68 euros y están ya a la venta por internet.

Cartel Lago de los Cisnes / Ballet de Kiev

La Casa de Bernarda Alba

Con motivo de la comemoración de los 600 años de la llegada de los gitanos a España y por la lcuha de la inclusión, vuelve La casa de Bernarda Alba, dirigido por Pepa Gambona y de la mano del Colectivo de Mujeres de El Vacie, vuelve a los teatros más emblemáticos. Los días 28, 29 y 30 de noviembre en el Centro TNT-Atalaya, Rocío Montero Maya retoma su papel de Bernarda, y por primera vez se incorpora al elenco su nieta Tamara que dará vida a Adela.

Las entradas son 18 euros y las reducidas 13 euros para pensionistas, jubilados, residentes distrito norte y desempleados y reducidas 12 euros para amigos TNT, tarifa 3x2 personas y estudiantes.

Actrices La Casa de Bernarda Alba / Instituto de Cultura y las Artes de Sevilla

Paganini Ensemble

El domingo 30 de noviembre llega al Cartuja Center Cite una ocasión única para ver la obra de Niccolò Paganini, bajo la guía del maestro Mario nHossen y su Paganini Ensemble Viena. Fundado en 2019, este grupo recobra la vida en toda su plenitud: fuego, lirismo y una creatividad sin límites.

Las entradas están a la venta a través de la página web, que van desde los 21,75 a los 33,75 euros.

Concierto 'Paganini Ensemble' / Cartuja Center Cite

Concierto de Anuel AA

Tras haber sido aplazado hace dos semanas, este sábado 29 de noviembre llega la actuación de Anuel AA en el Live Sur Stadium, la zona exterior del Estadio de la Cartuja. Dentro de la gira Real hasta la muerte Europe Tour 2025, el artista puertorriqueño de música urbana vuelve son un show en directo totalmente renovado, cargado de visuales de alto impacto, nueva producción y conexión directa con el público.

La organización avisa que las entradas de la primera fecha siguen siendo válidas. Y para quienes quieran adquirir una localidad para este sábado, hay disponibles desde los 47 a los 119 euros.

Cartel concierto Anuel AA en Sevilla / Enterticket

Teatro infantil

Como es habitual, durante el fin de semana, la Sala Cero programa una amplia oferta de teatro familiar. Este sábado 29 y domingo 30 de noviembre se podrán ver los siguientes espectáculos:

Trolly Pintaflores : en la Sala Cero el sábado y domingo, a las 17.00 y 12.00 horas respectivamente. La entrada infantil son 8 euros y la de adulto 12 euros, pero si el niño es menor de 3 años existe la tarifa canguro que son 13 euros para el adulto y el niño. Perfecto para que los niños aprendan a identificar e interpretar sus emociones.

en la Sala Cero el sábado y domingo, a las 17.00 y 12.00 horas respectivamente. La entrada infantil son 8 euros y la de adulto 12 euros, pero si el niño es menor de 3 años existe la tarifa canguro que son 13 euros para el adulto y el niño. Perfecto para que los niños aprendan a identificar e interpretar sus emociones. Tirititrán, flamenco para bebés : tanto el sábado como el domingo en La Fundición a las 12.00 horas. La entrada infantil son 8 euros y la de adulto 12 euros, pero si el niño es menor de 3 años existe la tarifa canguro que son 13 euros para el adulto y el niño. Baile, música y cante, unido a juegos rítmicos y corporales, acercarán el flamenco a los niños.

: tanto el sábado como el domingo en La Fundición a las 12.00 horas. La entrada infantil son 8 euros y la de adulto 12 euros, pero si el niño es menor de 3 años existe la tarifa canguro que son 13 euros para el adulto y el niño. Baile, música y cante, unido a juegos rítmicos y corporales, acercarán el flamenco a los niños. Un trozo de pan: a través de canciones, de dibujos, de títeres y de magia convertirán un trozo de pan es una experiencia visual, sensitiva y divertida para el público más pequeño. El sábado 29 en el Teatro Alameda a las 18.00 horas. Las entradas de adultos son 8 euros y los niños 5 euros, con un descuento del 20% para mayores de 65 años y grupos de más de 5 personas. Las entradas están a la venta tanto en la taquilla del Teatro Lope de Vega como por internet. Además, una hora antes de la función también habrá entradas en taquilla.

Teatro 'Un trozo de pan', / La Red Española