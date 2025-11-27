El bloqueo del Plan de Navidad: la Policía Local de Sevilla seguirá bajo mínimos hasta el 19 de diciembre

El alcalde de Sevilla fue claro hace dos semanas: "A esta ciudad le faltan 500 policías locales. Y como faltan todos esos y el nivel de eventos es brutal, hay que suplirlos con horas extra". Pero existen varios problemas: los sindicatos han rechazado la propuesta de pagos del Gobierno de José Luis Sanz para las próximas fiestas, y la oposición ha tumbado los 5,6 millones de euros que tenía reservados para ello. ¿Qué opción queda? Aplicar el calendario laboral del Cuerpo en vigor, que data de 2004 (con una actualización de 2023). Y ahí surge otro marrón más para el Ayuntamiento: el Plan de Navidad empezaría entonces el 19 de diciembre.

"En Navidades, el programa de productividad será desde el viernes anterior al 25 de diciembre -en todo caso, nunca con posterioridad al día 20-, y hasta el 6 de enero -o 7, si el 6 fuera domingo-, ambos inclusive". Esto es lo que establece el calendario de la Policía Local que se firmó hace ya 21 años. Siguiendo este punto, el Plan de Navidad arrancaría el 19 de diciembre, varias semanas después de muchos de los actos organizados por el Ayuntamiento. Hasta entonces, el Consistorio cuenta con el mismo personal que una semana cualquiera de febrero o junio, por ejemplo.

De hecho, este sábado se enciende el alumbrado navideño en Sevilla, con concierto de Pastora Soler y espectáculo de mappings incluidos (además del Gran Derbi, claro). La semana que viene coincide con el puente de la Inmaculada y la Constitución, una de las fechas más importantes en cuanto a afluencia de visitantes en la ciudad. También habrá zambombas flamencas en muchos barrios y el estreno del show Navigalia en el Muelle de la Sal. Y todo ello se celebrará antes de que comience el Plan de Navidad, con un despliegue de Policía Local bajo mínimos.

Para afrontar este panorama, el propio Consistorio ha convocado este jueves la Junta Local de Seguridad con carácter extraordinario y con un primer orden del día previsible: el Plan de Navidad. Así, el regidor de la capital andaluza se va a sentar a la mesa para abordar esta crisis con Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, y los mandos de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.

La plantilla, "insuficiente para los eventos que hay"

"A día de hoy, este fin de semana le tocaría trabajar a los agentes que hacen ese turno, pero es insuficiente para el nivel de eventos que tiene programados el Ayuntamiento", explica Santiago Raposo, delegado sindical del Csif en la Policía Local. "Estos últimos tres fines de semana en los que no hemos realizado horas extra se ha demostrado con claridad: la plantilla actual no puede cubrir todos estos actos", apunta Raposo a El Correo de Andalucía.

"Hemos demostrado en los últimos tres fines de semana que no nos va a temblar el pulso, y que en su ansiado alumbrado el alcalde iba a estar solo", ha señalado la sección sindical del Sppme-A en Sevilla, mayoritaria en el Cuerpo, a través de un comunicado. "El señor Sanz sabe que en ningún momento ha negociado con los sindicatos. Su talante es el de 'Esto es lo que hay, y si no, tendremos que decretar'", critican desde esta organización.

Por el momento, las posturas entre sindicatos y Consistorio están alejadas. El Gobierno de Sanz reservó 5,6 millones de euros para pagar extras a los agentes en estas fiestas, una oferta que primero rechazaron en bloque las organizaciones sindicales y luego la oposición en el pleno extraordinario de este miércoles. "Pedimos que sea un Plan de Navidad continuado. Es un caos organizativo para la Jefatura que unos días entren dentro de él y otros no", apunta Santiago Raposo. Pero esa reclamación, claro, tiene un coste mayor.

"¿Se pagaría lo de 2004?"

Esta es la pregunta que se hacen ahora los sindicatos. "¿Cómo se nos pagaría entonces, como el año pasado o como el 2004? Porque es ridículo si nos fijamos en precios de hace 21 años y le sumamos el IPC", reflexiona Raposo desde la sección sindical del Csif. Lo que está claro es que, de implantarse ese Plan de Navidad, el 66% de la plantilla trabajaría todos los días a excepción de los festivos, que bajaría hasta el 33% del personal.

Desde luego, sea cual sea el programa de productividad que se aplique, hace falta una dotación presupuestaria. "Si pretende negociar una propuesta nueva, el Gobierno tendría que llevar a pleno un nuevo techo de gasto", declara este representante sindical. "Y una cosa está clara: nosotros no trabajamos sin dinero".