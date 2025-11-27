El restaurante asiático "más barato" de Sevilla: con sushi y comida japonesa por apenas 5 euros

El restaurante asiático "más barato" de Sevilla. Así definen sus propios clientes a un establecimiento de la capital hispalense que ha logrado una puntuación de 4,9 sobre 5 gracias a su amplia variedad de platos de sushi y comida japonesa, que se pueden degustar por menos de 5 euros.

Este negocio que se ha convertido en uno de los favoritos de los amantes del sushi y la comida asiática es Osaka Sevilla, un restaurante situado en la capital sevillana que también cuenta con una amplia variedad de opciones para veganos y vegetarianos.

Platos japoneses y sushi desde 5 euros en Osaka Sevilla

"Nuestro éxito reside en la excelente combinación de sabores y texturas: verduras, especies, pescados, mariscos, carnes básicas, arroz, elaborados sin abandonar nuestras tradiciones", señala al respecto este restaurante situado en la emblemática Avenida de Andalucía de la ciudad hispalense.

Entre su extensa oferta, cuentan con un menú especial para dos personas por 38 euros que incluye una ensalada de wakame, rollito de primavera, gyoza, uramaki, arroz tres delicias, teppanyaki de pollo, bebida y helado.

Entrantes, fritos y especialidades japonesas a precios bajos

Pero estos no son los únicos productos de los que dispone este reconocido establecimiento, sino que tiene una amplia variedad de entrantes desde 3,50 euros como sopa miso, edamame o ensalada wakame, así como platos fritos desde 2,95 euros como su pan frito, pato frito, rollito de primavera, takoyaki, pollo katsu, langostino panko, tempura de langostino o gyoza a la plancha.

A estos se suman su tartar de salmón o de atún por 9,95 euros, su nigiri desde 3,95 euros, el maki desde 4,95, uramaki desde 7,95 euros, temaki desde 3,95 euros o sashimi desde 5,95 euros.

De igual modo, pueden disfrutar de su sushi mixto de 14 piezas por 12,95 euros o de 18 piezas por 17,95 euros, así como sus platos de arroz o ramen desde 5,95 euros.

Ubicación y horario del japonés más económico de Sevilla

Además, en su extensa carta se puede encontrar su pan bao desde 3,95 euros, el tataki de buey a 9,80 euros o platos de plancha como los yakitori, tappanya o yakitori desde 4,95 euros. Y para completar el menú, cuentan con una amplia variedad de postres como sus tradicionales dorayakis o sus mochis de sabores.

Todo ello está disponible en su local de la avenida de Andalucía número 56 de martes a domingo en horario de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.30 horas.