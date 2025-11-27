El puente de Sevilla que fue 'importado' desde París: una estructura revolucionaria que quisieron demoler

Sevilla tiene un pedazo de París en uno de sus entornos más reconocidos: su puente de Isabel II, más conocido como el Puente de Triana. Una infraestructura convertida en uno de los principales emblemas de la capital hispalense que fue 'importada' desde la ciudad francesa y que unió para siempre ambos territorios.

Gran parte de la ciudadanía sabe que el puente de Isabel II recibe ese nombre debido a que se construyó bajo el reinado de la monarca, entre los años 1845 y 1852, inaugurándose finalmente el 27 de septiembre de dicho año. Pero lo que la mayoría no sabe es que este puente que se construyó como símbolo de progreso se inspiró en un reconocido puente parisino.

El origen parisino del Puente de Triana: inspirado en el Puente de Carrousel

Los encargados de crear el Puente de Triana fueron los ingenieros Gustavo Steinacher y Ferdinand Bennenot, quienes decidieron llevar a cabo esta construcción inspirándose en el Puente de Carrousel, una estructura levantada en la capital francesa en 1831.

Puente de Carrousel, la construcción parisina que inspiró el Puente de Triana / .

De ese modo, este puente situado sobre el Sena fue diseñado por el ingeniero Antoine-Rémy Polonceau, considerado un pionero en el uso de estructuras metálicas, que decidió colocar en los extremos del puente cuatro esculturas que simbolizan la paz, la abundancia, la industria y el comercio.

Una obra pionera de la ingeniería del siglo XIX

Sin embargo, en 1939 se derrumbó este puente y se construyó uno más moderno. Pero su emblema no murió con este derrumbe, ya que contaba con un 'hermano gemelo' en la capital de Sevilla. Así, el Puente de Triana se convirtió en el primer puente metálico de la ciudad y en todo un referente de la ingeniería moderna de toda Europa, que comparte con el de París sus tres arcos elípticos con estribos y pilares metálicos.

"No es una copia exacta, sino una adaptación inteligente", señalan sobre esta obra los creadores de contenido sevillanos Amaracho, de 'Qué me gusta una obra' y 'Lost in Seville', que explican que el Puente de Tiana adaptó su estructura al Guadalquivir, más ancho que el Sena y con un tráfico distinto.

Del Sena al Guadalquivir: las diferencias entre ambos puentes

Además, recalcan al respecto: "Mientras el puente parisino era sobrio y elegante, el de Triana tenía su color, su carácter". Pero el puente sevillano tuvo un contratiempo durante la década de los 70, cuando las autoridades quisieron derribarlo por motivos de seguridad: "La presión ciudadana consiguió salvarlo, se reforzó la estructura y se mantuvieron los arcos originales del siglo XIX. Gracias a eso, hoy seguimos cruzando por el mismo alma de hierro".

Así, el Puente de Triana no solo se ha convertido en un ejemplo perfecto de la ingeniería moderna, sino en un enclave lleno de belleza, historia, tradición y vanguardia que le ha hecho ser declarado Monumento Histórico Nacional y parada obligatoria en cualquier viaje a Sevilla.