El puente de San Telmo y tres nuevas calles en el centro: los estrenos para los toldos de Sevilla en 2026

Sevilla volverá a contar con toldos en una treintena de calles en 2026. La Gerencia de Urbanismo ha iniciado la contratación de los trabajos de instalación, que deberán empezar como tarde el 18 de mayo, un mes más tarde que este año. Las velas, por tanto, regresarán a las principales calles del Casco Antiguo de la ciudad, así como a plazas y puentes. Las dos principales novedades serán la incorporación de tres calles más a este proceso de entoldamiento (Córdoba, Alfonso XII y José Gestoso) y del puente de San Telmo. Además, la empresa adjudicataria se encargará del montaje durante los próximos años, de 2026 a 2029, junto al mantenimiento y desmontaje, por un importe total de 1.717.422,08 euros (429.355,52 al año).

Las calles en las que se montarán los toldos, suspendidos desde las fachadas de los edificios, son: Albareda, Alcaicería de la Loza, Alfonso XII, Almirante, Bonifaz, Baños, Carlos Cañal, Cerrajería, Córdoba, Cuna, Empecinado, Francos, General Polavieja, Hernando Colón, Jaén, José Gestoso, Lineros, O´Donnell, Pedro Caravaca, Puente y Pellón, Regina, Rioja, Rivero, Sagasta, Sierpes, Tetuán, y Velázquez. Además, la Gerencia de Urbanismo suministrará los toldos y las estructuras metálicas de la plaza del Duque, la plaza Jesús de la Pasión, La Campana y Paseo Marqués de Contadero. En este contrato no se incluyen otros toldos que se colocan habitualmente en la plaza del Salvador y la plaza de San Francisco o desde este 2025 en la avenida de la Constitución.

La empresa adjudicataria deberá fabricar y suministrar todas las lonas, tensores, placas de anclaje, así como, el pequeño material auxiliar necesario: fijaciones, argollas o mosquetones… que sean precisos para la correcta instalación del sistema de entoldado propuesto. Todo este material se suministra, en régimen de alquiler. Además, Urbanismo, como propietaria del resto de báculos y las estructuras, se los proporciona para que asegure su mantenimiento durante el año y proceda a instalar todo "anualmente, durante la primavera y se desmontará a principio del otoño", según el pliego.

Los toldos se colocarán en una treintena de calles del Casco Antiguo de Sevilla / Joaquin Corchero. Europa Press

La superficie a entoldar, entendida como superficie máxima, es de 8.841,04 m2 para las distintas calles, a las que hay que añadir las correspondientes a los distintos enclaves urbanos: Campana tiene 750 m2 , la plaza del Duque tiene 103.50 m2, la plaza Jesús de la Pasión tiene 215 m2 y el Paseo Marqués del Contadero unos 982.8 m2. En estos espacios, los toldos estarán sujetos mediante soportes y anclajes en las fachadas, fijos y a una distancia media de 75 centímetros de los edificios y entre los 6 y los 12 metros de altura.

Las lonas se fabricarán con tejidos microperforados preparados para temperaturas de hasta 70 grados y máxima resistencia, protección solar y térmica. También se sustituirán los anclajes mecánicos, existentes en las fachadas de los edificios, por nuevos anclajes y se repondrán los revestimientos afectados. En las primeras tres semanas desde la firma del contrato se redactará el proyecto y al llegar a la octava semana se suministrará el material. Cinco semanas después (18 de mayo) se instalará en entoldado, y el 19 de octubre se iniciarán las labores de desmontaje.

Los toldos del puente de San Telmo, en abril

El puente de San Telmo contará con toldos en torno al mes de abril, según ha anunciado esta semana el alcalde, motivo por el cual el alumbrado navideño se instalará solo en la mitad. En la otra parte se harán trabajos de mejora de la infraestructura del puente para que puedan iniciarse posteriormente las obras para montar las lonas. De momento, ya han arrancado los trabajos previos de su fabricación.

Las empresas Heliopol y Azul Construcción Repair S.A se encargarán de instalar las lonas durante cuatro meses, con la propuesta elaborada por la multinacional hispalense Ayesa. Como ya informó El Correo de Andalucía, la previsión era que estuvieran listos antes del inicio del verano, si bien fuentes municipales aclararon a este periódico que todavía se estaba valorando si los toldos estarán montados durante todo el año, como en el Puente del Cristo de la Expiración.

Recreación de los futuros toldos del Puente de San Telmo / Ayuntamiento de Sevilla

El sistema que se montará contará con una instalación fija, con toldos curvos "por su mejor comportamiento bioclimático, mayor capacidad de adaptación e interés estético dentro de los parámetros de neutralidad e integración ambiental y patrimonial". Los toldos estarán apoyados por una estructura metálica, a su vez, desmontable, consistente en una serie de pórticos curvos transversales anclados a las farolas existentes y a unos postes de pequeña altura integrados en los frentes de barandillas, que se atan entre sí mediante vigas longitudinales interiores y exteriores coincidentes con los límites del puente.

La instalación de estos toldos presenta tanta complejidad que se llevará a cabo en tres fases: acerado norte, acerado sur y fase general. Con las dos primeras fases de acerado se hará un desvío provisional del tráfico, tanto peatonal en las dos aceras como el tráfico rodado del carril anexo, desviándose por el acerado contrario y los dos carriles restantes en servicio.

Colocación de toldos en la Plaza del Duque de Sevilla / María José López - Europa Press

En la avenida de la Constitución, tras Semana Santa

En 2026 también se instalarán toldos en la avenida de la Constitución, aunque está por ver de qué forma, después de la polémica de este verano por su tardanza y ejecución. Incluso el alcalde reconoció que no le gustaban. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, anunció que se le "dará una vuelta" y estarán instalados "en tiempo y forma". En concreto, la intención es colocar los toldos "justo después de Semana Santa".

Igualmente, Sanz ha asegurado también que es "complicado" cambiar los toldos de la avenida de la Constitución porque "es el mejor proyecto posible" con las condiciones que impone Patrimonio. Sí se estudia para esta vía ampliar la arboleda, lo cual podría afectar también al montaje de las lonas por la sombra que pueda aportar.

No solo los toldos de la avenida de la Constitución han traído problemas al primer edil popular. Los de la plaza del Duque se cayeron y hubo que reponerlos, y los del Paseo de Marqués del Contadero se volaron por el temporal. Pero la hoja de ruta no varía, es seguir combatiendo el calor con estas lonas con más espacios y durante más tiempo.