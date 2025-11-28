Avances en el nuevo gran parking de Triana: el Ayuntamiento impulsa un proyecto en colaboración con la iniciativa privada

El problema de aparcamiento de la ciudad llevó al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a comprometerse en su solución con una red de nuevos parkings en distintos puntos de la ciudad, en lo que fue una de sus grandes promesas en las últimas elecciones municipales. Uno de los proyectos puestos sobre la mesa es de la plaza de San Martín de Porres -junto al mercado de abastos y a la clínica Infanta Luisa, en Triana-, con el que se ganarán más de 270 plazas y que incluirá, una vez construido, plazas tanto para residentes como rotatorios.

La Junta de Gobierno Local da este viernes un paso "decisivo" para la licitación de la construcción de este parking subterráneo, ya que da por adecuada la propuesta presentada por la iniciativa privada para llevar a cabo esta obra con las indicaciones previstas por parte del Ayuntamiento de Sevilla, según fuentes municipales. Es decir, ya hay una empresa -o varias, dependiendo de si se han presentado o no en UTE- que ha mostrado su interés y se ha ofrecido a plantear una solución para la ejecución de este aparcamiento, el primero que se construiría en la ciudad desde el puesto en marcha en la Plaza Rafael Salgado de Bami.

Se trata de una fórmula de tramitación habitual en las administraciones públicas y que se ha usado recientemente en Sevilla en iniciativas como el mercado de la Puerta de la Carne: una empresa presenta un proyecto que sirve como base para una licitación en la que luego hay libre concurrencia y se pueden, por tanto, presentar todas las empresas que lo requieran.

Una vez resuelto el concurso público, la empresa adjudicataria será concesionaria de la explotación del aparcamiento, como sucede en el resto de la red de parkings subterráneos de la ciudad, en lo que será una iniciativa público-privada.

Iniciativa público-privada

En concreto, el orden del día incluye un punto en el que se señala el "acuerdo relativo a la promoción, construcción y explotación mediante contrato de concesión de obra, de un aparcamiento subterráneo mixto en Plaza San Martín de Porres".

El pasado mes de septiembre, el consistorio hispalense anunciaba el inicio de los trámites para sacar a concurso la ejecución de las obras y la gestión de los dos primeros parkings subterráneos públicos, el de San Martín de Porres y el de la Plaza del Ejército Español ubicada junto a la Plaza de España en un área que está ocupada ahora mismo por un aparcamiento en superficie y que está afectada por la ejecución de las obras de la línea 3 de Metro. En este espacio el objetivo del gobierno local es alcanzar las 244 plazas con un plazo de ejecución de obras de 12 meses.

Ya entonces, se señalaba que la ejecución del proyecto de aparcamiento en Triana tendría una duración de 18 meses y que el objetivo era "agilizarlo al máximo" para que estuviera disponible lo antes posible para los vecinos de una zona donde es difícil encontrar aparcamiento.

Otros proyectos

En el Pleno de noviembre, el Gobierno municipal, con el voto a favor de PP y Vox y el negativo de PSOE y Con Podemos-IU, aprobó este jueves cambiar la titularidad jurídica para la construcción de seis microparkings en la ciudad.

En concreto, se ha dado luz verde a los que estarán situados en seis calles de El Porvenir y Los Remedios. Uno en Virgen de Luján, en el tramo comprendido entre las calles Santa Fe y Plaza Sargento; otro en la calle Virgen de la Antigua, entre las calles Padre Damián y Virgen de la Oliva; un tercero en la calle Bogotá en Sevilla, entre Felipe II y Pedro Salinas; otro en Felipe II, situado entre la calle Gaspar Alonso y calle Diego de la Barrera; otro entre la calle Diego de la Barrera y calle Nuestro Padre Jesús de la Victoria; y el último, en la calle Genaro Parladé con la calle Tabladilla.