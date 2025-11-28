Arranca el plan de emergencia para obligar a la Policía a trabajar en Navidad: el alcalde de Sevilla usa el modelo de la pandemia o el apagón

El gran apagón del pasado abril. O el paso de la borrasca Laurence, que obligó a cerrar por primera vez en la historia las compuertas de Triana ante un posible desborde del río. También en la última tormenta que asoló Sevilla, en el inicio de la pandemia de covid o en un conflicto laboral con los Bomberos. En todos estos episodios, el Ayuntamiento ha decretado el plan de emergencias en su fase 1, el mismo que ha activado este mismo viernes por el pulso que mantiene con los sindicatos de la Policía Local para unos eventos navideños que arrancan este fin de semana.

"Ante el rechazo de los sindicatos al Plan de Navidad 2025 propuesto por el Consistorio, teníamos dos opciones: decretar los servicios mínimos o el plan de emergencia nivel 1, que es el camino que hemos tomado al final", explicó José Luis Sanz el pasado jueves tras la Junta de Seguridad local. "Vienen días muy complicados, y esta herramienta nos permite movilizar no solo a Policía Local, sino a todos los servicios municipales que en cada momento hicieran falta".

Este decreto de emergencias ha entrado en vigor este viernes y, según aclaró el propio alcalde, "no tiene fecha de finalización". "Las fiestas navideñas generan una alta concentración de personas en el centro urbano y zonas comerciales, con eventos coincidentes y niveles elevados de tránsito peatonal y vial. Dado el actual nivel de Alerta Antiterrorista 4 (alto) es necesario disponer de suficientes indicativos policiales", se justifica en este texto oficial, consultado por El Correo de Andalucía.

"Estos recursos son esenciales para controlar el aforo de las calles, mantener la movilidad de las personas y garantizar el orden público durante las grandes concentraciones propias de estas fechas", se argumenta en el decreto. Así, "motivando la necesidad de los servicios policiales durante la Navidad, y dada las circunstancias que concurren ante la celebración de las fiestas", el regidor hispalense ha dictado "activar el Plan de Emergencia Municipal de la Ciudad de Sevilla en su nivel 1" y "ordenar a los servicios municipales implicados que adopten las medidas necesarias" para su cumplimiento efectivo.

Desde organizaciones sindicales como el Csif o el Sppme se plantean recurrir este decreto. "El alcalde de Sevilla comete un fraude de ley de libro porque la inauguración del alumbrado navideño o un partido de futbol no son emergencias sobrevenidas", ha señalado a través de un comunicado la delegación del Csif en la Policía Local. "O está mal asesorado o se cree muy listo".

Pandemia, borrascas y apagones

Pero no es la primera vez que el Ayuntamiento ha usado esta herramienta aprobada en el Pleno hace ya 24 años. La última ocasión en hacerlo fue el pasado 14 de noviembre, cuando activó la fase 1 del plan de emergencias "ante los pronósticos oficiales de Aemet por fenómenos meteorológicos adversos". Una medida que mantuvo durante dos días, ya que el domingo 16 decidió "desescalar el Plan de Emergencias de la Ciudad de Sevilla a la fase de preemergencia por las favorables predicciones oficiales".

El Consistorio también activó este mismo plan en su fase 1 justo al inicio de la pandemia por coronavirus, el 14 de marzo de 2020. En aquel momento, el Gobierno municipal justificó esta decisión "ante la inminente declaración del Estado de Alarma en España por el Gobierno central", tal como informaron entonces fuentes oficiales a través de redes. Varios días después, el 31 de marzo, lo elevó a la fase 2.

Y en el gran apagón. Aquel 24 de abril, toda España se quedó sin electricidad. Para afrontar esta circunstancia, el Ayuntamiento decididó activar el nivel 1 de emergencias "con ocasión de la incidencia eléctrica generalizada", tal como anunció el perfil oficial de Emergencias Sevilla. "Desde el centro de control de Policía Local, donde estamos coordinando todos los servicios municipales, queremos hacer un llamamiento a la tranquilidad".

Plan de emergencias en otro conflicto laboral

Incluso no es la única vez que se ha activado este plan en un conflicto laboral. El pasado 3 de abril, el Gobierno municipal aplicó esta medida "motivado por ausencias no previstas en la plantilla de guardia" de los Bomberos. "Ante la falta de efectivos del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos de la ciudad, que se viene produciendo desde el 1 de abril, se comunica la activación el plan de emergencia en fase 1", recogía el mensaje emitido por las autoridades.

"Esta situación llega a mermar la dotación mínima operativa hasta el 50%, por ello es necesario activarlo ante la manifiesta falta de capacidad de este servicio para atender los incidentes que se produzcan", apuntaba esta comunicación oficial. Con esta declaración, el Consistorio podía entonces pedir apoyo a otras instituciones en caso de que las medidas de presión de los Bomberos se extendieran a lo largo del tiempo.