El Ayuntamiento de Sevilla se reafirma en su pulso con la Policía para Navidad: "El plan de emergencias se va a cumplir"

"Si nosotros decimos que hay un plan de emergencias nivel 1 que debe tener entre 400 y 500 agentes en la calle, es porque se pueden tener esos efectivos en la calle". Así se ha pronunciado este viernes el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, después de que el alcalde de Sevilla haya publicado un decreto por el que se obliga a echar horas extra a la Policía Local esta Navidad. "Este estado de emergencia establece unas obligaciones que hay que cumplir. Y se van a cumplir", ha zanjado Bueno.

En pleno conflicto laboral con los sindicatos policiales por el Plan de Navidad, el portavoz municipal ha dejado claro que el Ejecutivo de José Luis Sanz "no hace resoluciones sobre planes que no se puedan llevar a cabo". La fase 1 del plan de emergencias, que entra en vigor este viernes a las 14:00 y no tiene fecha de finalización, tiene un protocolo de actuación que establece, según Bueno, que en determinados días se desplieguen entre 400 y 500 agentes.

"Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer y lo que nos permite la ley que hagamos", ha insistido el también delegado de Hacienda. Un duro golpe en la mesa por parte del Ayuntamiento tras varias semanas infructuosas de negociaciones y varios rechazos a su propuesta de pagos extras para la Policía Local en estas fiestas. "De ahí no nos va a sacar nadie. Sobre todo porque cuando hablamos de la seguridad de nuestros ciudadanos, con eso no jugamos".

"El alcalde comete un fraude de ley"

Al otro lado de la mesa están los sindicatos, que han señalado que el alcalde ha cometido "un fraude de ley de libro" al decretar el plan de emergencias en fase 1, "porque la inauguración del alumbrado navideño o un partido de fútbol no son emergencias sobrevenidas", según han apuntado desde la delegación sindical del Csif en la Policía Local. "El señor Sanz o está mal asesorado o se cree muy listo".

"Va a poner dinero encima de la mesa para cubrir los fines de semana y el puente, que es lo que a él le interesa, y el resto que se lo coman como buenamente puedan los policías que estén trabajando de turno", han criticado desde Csif, que ha anunciado que estudia recurrir el decreto del plan de emergencias. "Deje de culpar a todo el mundo, alcalde. Usted y su equipo de Gobierno tienen la culpa de esta situación".