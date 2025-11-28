Este es el Belén Gigante que se inaugura este 29 de noviembre en el Palacio de San Telmo

Sevilla está de estreno esta Navidad, con un Belén gigante en la Avenida de Roma, frente al Palacio de San Telmo, con figuras que llegan a alcanzar casi diez metros y un encendido estival que será "la mayor iluminación de la historia" de la ciudad hispalense son algunas de las novedades que tendrá la Navidad sevillana 2026, que se celebrará desde el 29 de noviembre al 6 de enero bajo el lema El camino que lleva a Sevilla.

La inauguración de la festividad tendrá lugar este sábado, 29 de noviembre, con el primer encendido del alumbrado, que estará acompañado de un espectáculo en la Avenida de la Constitución desde las 17:30 horas en el que actuará la Banda Musical, coros navideños y Pastora Soler. Por su parte, serán los niños de la Fundación Alcalá los encargados de encender las luces de Navidad.

Por su parte, la Avenida de la Constitución se transformará por primera vez en la Avenida de la Navidad, un cambio que implica la instalación de nuevos elementos decorativos de suelo con diseño tridimensional: un conjunto de 32 árboles luminosos de 7,60 metros de altura, distribuidos a ambos lados de la vía, acompañados por 17 bolas navideñas con motivos aéreos transversales y 42 elementos luminosos adicionales sobre las farolas.

Este año se estrenarán nuevos diseños de iluminación en algunas de las principales vías comerciales y peatonales de la ciudad, como Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, la Plaza del Salvador y la calle Asunción. También se renovará la iluminación de varios puentes emblemáticos, incluyendo el de Triana, el de San Telmo, que se iluminará parcialmente debido a las obras de instalación de toldos, y el de Los Remedios.

La ciudad estrenará este año un Belén gigante en la Avenida de Roma, frente al Palacio de San Telmo. Esta instalación contará con figuras de gran formato, entre ellas un San José de 9,80 metros de altura y un buey de 5,10 metros (incluyendo su tarima de 0,8 metros), todas iluminadas con luz LED cálida.

Aunque no todo son novedades, pues también se podrán visitar los nacimientos más tradiciones, como el Belén que cada año se instala en el Arquillo del Ayuntamiento a cargo de la Asociación de Belenistas de Sevilla, o el gran Belén Mudéjar que se expondrá en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, manteniendo viva la tradición de los belenes históricos en la capital andaluza.