Arranca el gran proyecto de la Fábrica de Vidrios: luz verde a las obras para adecuar las antiguas naves

Mientras las grúas levantan las viviendas que irán ubicadas en la parcela que antiguamente ocupaba la Fábrica de Vidrios de La Trinidad -entre la Carretera de Carmona y la Avenida de Miraflores-, las antiguas naves reservadas para ofrecer contenido cultural y albergar un centro de mayores siguen paradas.

Todo ello a pesar de que los fondos europeos con los que cuenta esta iniciativa apremian a dar premura a una intervención que supone dotar al barrio con nuevos equipamientos y recuperar parte del patrimonio fabril de una industria que fue motor de la economía de la ciudad en los primeros compases del siglo XX. En 1930, la fábrica llegó a tener 500 empleados.

La Junta de Gobierno aprobará este viernes "el gasto, pliegos de condiciones y anexos del contrato de obras para la ejecución del Proyecto Básico y de Ejecución para la Rehabilitación de la Antigua Fábrica de Vidrio de la Trinidad. Fase 1, naves 1 y 4”, según figura en el orden del día. Con ello, el Gobierno municipal toma impulso en un proyecto que debería haber estado listo en la primavera de 2026, según los plazos que contemplaba la ayuda correspondiente al programa Next Generation, que supeditaba su concesión a una fecha límite de finalización: el 31 de marzo del próximo año.

Ampliación presupuestaria

Todos estos retrasos han traído consigo que el Pleno del pasado mes de septiembre tuviera que ampliar la dotación presupuestaria destinada a este proyecto en 4,3 millones de euros, una medida que fue respaldada con voto favorable de todos los grupos del Ayuntamiento, a excepción de Con Podemos-IU, que se abstuvo en la votación.

El Gobierno local defendió entonces que había sido necesario llevar a cabo una "profunda intervención de la consolidación y refuerzo de estructuras, un nuevo planteamiento para la instalación de climatización", así como "importantes hallazgos arqueológicos", además del incremento del Índice de Precios y Consumo (IPC).

En un principio, el Ayuntamiento de Sevilla tenía planificado aportar a esta rehabilitación 3,2 millones de euros. Sin embargo, en la Junta de Gobierno local del pasado junio se acordó otra ampliación de la inversión municipal en 324.828,24 euros más. Así, esos 3,2 millones que ponía encima de la mesa el Consistorio se convirtieron en 3,5, y el presupuesto total -contando con la ayuda Next Generation- ascendía a algo más de seis millones de euros que finalmente han sobrepasado los diez millones.

Adecuación de las naves 1 y 4

Una vez aprobado de manera definitiva, hay 10.280.101,29 euros (IVA incluido) para recuperar las naves 1 y 4 de este inmueble situado en la avenida de Miraflores. Según el proyecto planteado, la primera de ellas se convertirá en un gran contenedor multifuncional con una zona expositiva vinculada a la historia de la Fábrica de Vidrio y a sus procesos productivos y su implicación en el barrio. Por su parte, en el otro sector se levantará un centro de mayores con talleres formativos, biblioteca, salas de fisioterapia y lugares de reunión y de estancia.

La actuación se completará con una primera reordenación del espacio libre entre ambos edificios y en el lateral izquierdo de la nave 1 con objeto de que pueda ser utilizado como lugar de esparcimiento y ocio por los usuarios del centro y por los residentes en el barrio. Este espacio libre, según el expediente consultado, se convertirá en un "pulmón verde" del sector y en un lugar de intercambio de experiencias culturales y sociales.

Recreación de cómo será la Fábrica de Vídrio cuando se rehabiliten las naves / ABU

Otros espacios públicos

En la zona de la antigua fábrica también se están levantando viviendas. En total, serán unas 200 en seis parcelas residenciales dentro de 27.000 metros cuadrados. Además, habrá zonas verdes, jardines, arboledas y viales. Con todo esto, el proyecto alcanza los 30 millones de euros de inversión.

El espacio libre público de jardines y espacios de recreo del barrio incorporará estanques, que rememoran la antigua Laguna de Los Patos originaria de este lugar de Sevilla y espacios apergolados que darán sombra y que pueden ser utilizados, según el proyecto, para actividades vecinales al aire libre. Además, dichos espacios abiertos se harán visibles desde la avenida de Miraflores y estarán animados por la actividad de talleres artesanales y todas estas actuaciones van acompañadas de un aparcamiento rotatorio en el sótano.