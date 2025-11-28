La historia real de Ana Bella, la superviviente de la violencia de género que ayuda a mujeres de 88 países llega al cine

Desde pequeña Bella tuvo que encargarse de los cuidados de su casa, de los estudios y de cuidar a su padre que padecía depresión. Cuando Bella cumplió la mayoría de edad conoció a Ponce, un chico de 22 años grafitero que quería convertirse en pintor. Bella lo ve como su alma gemela y lo que había soñado todos estos años y es por eso que al poco de empezar se acaban casando. Con el tiempo, la protagonista se acaba distanciando de todo su entorno: su padre, sus amigos, sus estudios y sus sueños.

Esa es el argumento de Bella, la película de animación inspirada en la vida de la activista hispalense y superviviente de violencia de género Ana Bella, que se estrena en los cines este 28 de noviembre. Recomendada a partir de los 12 años, Bella ya ha tenido un recorrido en festivales y certámenes de cine donde esta historia real ha conmovido a los espectadores. Está nominada a la mejor película de animación de los premios Forqué y fue ganadora del premio Cinéfilos del Futuro del Festival de Cine de Sevilla. Estará en cartelera poco tiempo en el cine MK2 Cines Nervión, y todo lo recaudado se donará a la Fundación Ana Bella para ayudar a las mujeres víctimas y supervivientes de violencia de género.

Con esta historia de animación se pretende concienciar a las más jóvenes para que sepan identificar las situaciones de violencia que pueden ocurrir día a día y para esas mujeres que viven situaciones similares. En la película, tras casarse y tener hijos, Bella sufre abusos y violencia a manos de su marido, por lo que tiene que huir de su casa con sus hijos.

Fundación Ana Bella

La Fundación Ana Bella se ha convertido en una red mundial de 28.000 mujeres supervivientes de 88 países, que actúan como amigas de las mujeres maltratadas y logrando así que 44.000 mujeres hayan podido romper el silencio y salir de esa situación de maltrato. Su misión es co-crear una sociedad libre de violencia a través de la empatía, amor y testimonios positivos.

Gracias a contar la experiencia de superación y empatía de las supervivientes ayudando a las víctimas, Ana Bella ha logrado que las mujeres que no acuden a servicios sociales para denunciar su situación recurran a la fundación. Además, Ana Bella ha involucrado a las supervivientes en programas de prevención de violencia de género, formándolas para que puedan asistir a institutos, colegio y universidades para que aprendan a identificar las señales de alarma frente a una posible relación abusiva, cómo ayudar a una amiga que está siendo maltratada o cómo mantener relaciones sanas.

Programa 'Vidasquecambianvidas' de la Fundación Ana Bella / Fundación Ana Bella

También, han llevado a cabo programas como Vidasquecambian, donde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer. Con él pretenden animar a las mujeres que sufren violencia de género a denunciar y pedir ayuda, con carteles protagonizados por mujeres que lo han superado para que así puedan inspirar a otras mujeres.

Ana Bella Estévez

Ana Bella es madre de cuatro hijos, pero también es superviviente de violencia de género. En 1990 entró en la Universidad de Traducción e Interpretación de Granada, pero renunció a su plaza por el maltrato al que le sometía su pareja. Ana Bella: “Mi marido decía que me pegaba porque me quería. Hasta que una noche usé mi fuerza, mi miedo y mi valor, no para seguir aguantando 11 años de insultos, correazos, humillaciones, palizas y malos tratos, sino para coger a mis 4 hijos e hijas, meterlos en el coche e ir a denunciar".

Ana salvó su vida gracias a los recursos del Instituto Andaluz de la Mujer, ya que pudo refugiarse en una casa de acogida con sus hijos durante 9 meses. “Las mujeres supervivientes no somos el problema, somos parte de la solución. En nuestro camino de empoderamiento dejamos de ser víctimas para convertirnos en mujeres victoriosas que actuamos como agentes de cambio social”, comenta.

Tras ver como el 75% de las víctimas no acceden a recursos públicos de ayuda ni reciben una atención individualizada creó el Programa Amiga. Con este proyecto se ofrece una respuesta inmediata a las peticiones de ayuda adaptadas a cada mujer, ya sea acompañar a una amiga superviviente para que no vuelva con su agresor, pagar fianzas y alquileres en viviendas lejos del agresor, terapia psicológica y defensa legal, entre otras muchas ayudas.