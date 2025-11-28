La hamburguesería de Sevilla con su propio Solete Repsol: con carne de 45 días de maduración y pan artesano

Una hamburguesería en el centro de Sevilla con carne de vaca madurada y pan artesano que se pueden degustar por unos 10 euros. Esto es lo que ofrece Bacanal Burger, un negocio de Sevilla que cuenta con su propio Solete Repsol y el premio a Mejor hamburguesa en la Sevilla Burger League de 2024, lo que le ha convertido en uno de los restaurantes más buscados y admirados de la provincia.

"Aquí las hamburguesas no son fast food, son hamburguesas de verdad hechas con carne madurada de primera calidad, pan artesano y combinaciones que seducen", así se define este establecimiento que cuenta con un local en Sevilla capital, junto a Las Setas, y otro en el municipio de Tomares, en los que ofrece sus carnes con 45 días de maduración.

La hamburguesería sevillana premiada con un Solete Repsol

Para crear este negocio, su dueño, el chef Skander, ha seguido una filosofía centrada en alejarse del exceso de ingredientes "que no dicen nada" y dedicar tiempo y esmero en pensar cada aspecto de la hamburguesa para dar la mejor experiencia posible.

Bacanal Burger, la hamburguesería de Sevilla con su propio Solete Repsol / Bacanal Burger

Y para que toda la población pueda disfrutar de sus creaciones, este negocio sevillano cuenta con la posibilidad de escoger todas sus hamburguesas sin gluten, además de tener opciones de hamburguesas veganas.

Carne madurada 45 días y pan artesano: la fórmula de sus hamburguesas

Entre la amplia carta de este negocio se pueden encontrar gran variedad de entrantes desde 7,50 euros, como nachos, croquetas, alitas de pollo, tequeños con salsa holandesa trufada o patatakis, que son patatas con cheddar, crema agria y takis.

Por su parte, entre sus hamburguesas se pueden escoger distintas especialidades con un precio de entre 7,50 euros y 14,50 euros, como la 'Clásica', con doble carne de 110 gramos cada una, cheddar madurado, ketchup, mostaza, cebolla y pepinillo; o la 'La Bigbac', también con doble carne de 110 gramos, cheddar madurado y salsa burger.

Bacanal Burger, la hamburguesería de Sevilla con su propio Solete Repsol / Bacanal Burger

A estas se suman su conocida 'Bacanal', con idéntica carne, cebolla, relish de pepinillos y bacon crunchy; la 'Bambina', con doble patty, cheddar ahumado, salsa carbonara, guanciale y parmesano; o la 'Chicken Kimchi', con pollo crunchi, mayo kimchi, cebolla encurtida y rúcula.

Además, este negocio dispone de postres desde 6,50 euros como la tarta de queso payoyo o la reconocida 'Tiraera de Monstruo de Laboratorio y Ratatouille Cheeseecake'.

Los dos locales de Bacanal Burger: Las Setas y Tomares

Todo ello se puede encontrar en su local de Las Setas de Sevilla, en la calle Gestoso número 5, de lunes a jueves de 13.00 a 16.30 horas y de 20.00 a 00.00 horas; mientras que de viernes a domingos el horario es de 13.00 a 00.00 horas.

Su otro local se encuentra en Tomares, en el número 2 de la Plaza de la Cruz, que se mantiene abierto de lunes a jueves en horario de 13.00 a 16.30 horas y de 20.00 a 00.00 horas. De viernes a domingo, por su parte, Bacanal abre sus puertas de 13.00 a 00.00 horas.