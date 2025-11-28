Incautados en Sevilla más de mil kilos de atún, merluza y salmonetes no aptos para consumo

La Guardia Civil de Sevilla, en coordinación con la Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, ha interceptado más de una tonelada de productos pesqueros que carecían de garantías sanitarias para su consumo, entre ellos grandes cantidades de atún rojo, merluza patagónica, salmonetes y lenguado europeo, que incumplían la normativa vigente para su comercialización.

Dicha operación, que tuvo lugar el pasado 6 de noviembre, fueron decomisados, concretamente, 454 kilos de Thunnus thynnus (atún rojo), 69 kilos de Mullus barbatus (salmonete de fango), 100 kilos de Solea solea (lenguado europeo); 168 kilos de Macruronus magellanicus (merluza patagónica) y 276 kilos de Merluccius Merluccius (merluza), entre las especies más destacadas.

Los productos incautados incumplían la normativa vigente para su comercialización al no disponer de los documentos de trazabilidad correspondientes que acreditasen su procedencia e identificación y por tanto su seguridad alimentaria. Además, en el caso de la merluza incautada se trataba de ejemplares inmaduros al no poseer una talla mínima de referencia autorizada para su captura.

La mercancía decomisada fue precintada y depositada en una cámara de intervenciones de Mercasevilla a la espera del dictamen y evaluación por parte del Servicio de Salud (Inspección Veterinaria) a fin de poder acreditar su idoneidad para el consumo humano y poder trasladarla al Banco de Alimentos.

El objetivo fundamental de este tipo de actuaciones es garantizar el cumplimiento de la normativa pesquera vigente en lo relativo a la línea de comercialización según especifica el Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP). Los hechos descritos pueden suponer incumplimiento de la legislación vigente, estando tipificados como infracciones graves que conllevan sanciones conforme a dicha normativa.

La actuación llevada a cabo pone de manifiesto el compromiso de la Junta de Andalucía y la Guardia Civil de Sevilla con el cumplimiento de un sistema de trazabilidad de los productos pesqueros en toda la cadena de comercialización, que garantice la seguridad alimentaria mediante una información clara y detallada al consumidor, así como la importancia del control y vigilancia llevados a cabo por la Inspección Pesquera, dirigidos a preservar la seguridad alimentaria de los consumidores y a combatir las actividades ilegales que comprometen la biodiversidad de nuestros mares y océanos.