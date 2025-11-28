La Junta estudiará que el recorrido de la línea 3 de metro vaya bajo tierra por Bellavista tras la presión vecinal

El estudio informativo del tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla, que recorrerá la ciudad desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital de Valme en 2040, ya decidió el recorrido de ese tramo, por ejemplo descartando el paso por Cortijo de Cuarto o diseñando un paso en superficie por el barrio de Bellavista. Esta decisión no sentó nada bien a los vecinos, que unidos en una plataforma integrada por 29 asociaciones y entidades reclamó a la Junta de Andalucía que reconsiderara que fuese bajo tierra. De momento, está abierto el periodo de alegaciones, pero esta Plataforma de Asociaciones de Bellavista por un Metro Digno ya ha logrado "el compromiso" del Gobierno andaluz de que una vez finalice este plazo se "analizará su petición".

Este pasado miércoles, un representante de la plataforma estuvo reunido con Eduardo Gutiérrez, Director General de Infraestructuras del Transporte de la Junta de Andalucía, y con Álvaro Pimentel, delegado del distrito y de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla. "Nos marcamos el objetivo de llevar el metro a Bellavista y lo haremos escuchando a todos. Nos hemos comprometido a analizar sus peticiones para la línea 3", ha informado la Consejería de Fomento. "Agradecemos la apertura, pero no es un compromiso", dicen por su parte los vecinos. "Esto no supone un avance real hasta que la alternativa soterrada sea oficialmente incorporada y seleccionada", añaden, convocando además una manifestación ciudadana para este sábado a las 11.30 horas.

"Bellavista no aceptará un tranvía disfrazado de metro", han denunciado los vecinos en un comunicado, en el que denuncian que el estudio informativo solo contempla dos alternativas para Bellavista y ambas eran en superficie, sin analizar la opción soterrada. "El metro en superficie partiría el barrio en dos, generaría menos seguridad vial y un impacto directo sobre la movilidad de ambulancias en una avenida que supone un eje sanitario. Bellavista ya sufrió décadas de división con la N-IV y no vamos a permitirlo de nuevo", afirma la plataforma.

Manifestación ciudadana el sábado en Bellavista

La Plataforma de Asociaciones de Bellavista por un Metro Digno ha convocado para este sábado a las 11.30 horas una manifestación ciudadana "para exigir que la línea 3 del Metro de Sevilla sea soterrada a su paso por Bellavista".

La marcha partirá desde la Glorieta Presos de los Merinales y finalizará en la Glorieta Alfredo Romero Verdugo, en una movilización que la plataforma espera "masiva y determinante para trasladar a las administraciones la firme oposición del barrio a un trazado en superficie".

Con el plazo de alegaciones abierto hasta el 2 de diciembre, el barrio considera esta manifestación como "decisiva para lograr que la opción soterrada sea incluida formalmente en el proyecto". "Bellavista tiene un mensaje claro: vida arriba, metro abajo. Exigimos un metro soterrado que no vuelva a dividir nuestro barrio en dos", aseguran los vecinos.

El metro soterrado en Bellavista, descartado inicialmente

De momento, el estudio informativo del tramo sur, que recorrerá 9 kilómetros desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital Virgen de Valme y hará parada en 12 estaciones, contempla que sea soterrado por la avenida de la Palmera hasta Bermejales, para posteriormente cruzar en superficie la SE-30 y llegar hasta el hospital de Valme por el bulevar de Bellavista. Y también se ha dado a conocer que llegará a Palmas Altas en 2036 y a Valme en 2040.

Según trasladaron fuentes de Fomento a este periódico, la opción en superficie se escogió "por dos obstáculos difíciles de superar en el trazado: el cruce de la SE-30 y el cauce del Guadaíra". Esta alternativa escogida, de entre una treintena de opciones, ya fue criticada anteriormente por los vecinos de Bellavista, que prefieren que pase por su avenida bajo suelo.

Ahora que está abierto el periodo de alegaciones, el alcalde de Sevilla ya ha mostrado su intención de recurrir. Según respondió a este periódico, es una fórmula sobre la mesa. "Estamos en ese momento, de presentación de alegaciones", aseguró. "Yo me comprometí a seguir reuniéndome, como venimos haciendo, con la consejera de Fomento para agilizar los plazos del tramo sur de la línea 3 y, evidentemente, para mejorar ese posible trazado", añadió.

La asociación Sevilla Quiere Metro también será una de las entidades que envíe una alegación al proyecto del tramo sur de la línea 3. Pero no lo hará sola, ha puesto en marcha una iniciativa para que todo el mundo pueda colaborar y participe. “Desde la asociación Sevilla Quiere Metro queremos escuchar a la ciudadanía, contar con su participación y, especialmente, facilitar que todo el mundo pueda contribuir de manera muy cómoda y sencilla en este proceso, porque sabemos que la gente tiene ideas geniales que pueden mejorar la propuesta actual y, en última instancia, la movilidad de Sevilla. El tramo sur, algún día, se hará realidad y ayudará a muchas personas”, indicaron desde la Junta Directiva de Sevilla Quiere Metro.