MERCADILLO

El mercadillo más antiguo de toda Europa está en Sevilla: con más de ocho siglos de historia

Los orígenes de este mercado sevillano se remontan al siglo XIII

Mercadillo del Jueves en la calle Feria, el más antiguo de Europa.

Mercadillo del Jueves en la calle Feria, el más antiguo de Europa. / CEDIDA

Sarai Bausán García

Sevilla no solo tiene uno de los mercadillos más emblemáticos y visitados de toda Andalucía, sino que también es el más antiguo de toda Europa. Se trata del mercadillo El Jueves, que acumula más de ocho siglos de historia tras arrancar su actividad en el siglo XIII durante el reinado de Fernando III de Castilla.

Cada semana, El Jueves transforma la calle Feria en un verdadero museo histórico al aire libre con toda clase de artículos de segunda mano, objetos de coleccionista, ropa vintage, vinilos, cuadros y objetos únicos que solo se pueden encontrar en este rincón de la capital hispalense.

De ese modo, desde hace más de ocho siglos, esta reconocida calle que se ha convertido en la arteria principal del barro de la Alameda de Hércules, a apenas cinco minutos del Centro, se transforma en un testimonio vivo de la historia de Sevilla y de cada uno de sus habitantes, recordando en cada una de sus prendas y artilugios el pasado de sus ciudadanos.

Mercadillo del Jueves, en la calla Feria.

Mercadillo del Jueves, en la calla Feria. / CEDIDA

Tal es la variedad de los objetos que se han vendido durante siglos en este mercadillo que incluso se dice que en uno de estos puestos se vendió por unas monedas una obra original de Murillo, el gran maestro del barroco sevillano.

Historia del mercadillo El Jueves: sus orígenes en el siglo XIII

Un lugar convertido en patrimonio sevillano que arrancó su actividad mercantil el 18 de marzo de 1254, cuando el rey Fernando III de Castilla, apodado 'el Santo', concedió esta feria a la ciudad.

A pesar de que en la actualidad este mercadillo ha centrado su oferta en las antigüedades y los artículos de segunda mano, en sus orígenes su imagen era muy distinta, con toda clase de puestos y ofertas.

Qué se vendía en el mercadillo El Jueves en el siglo XIII

De ese modo, durante sus inicios, se instalaban tiendas, tabernas y puestos de pan, verduras y frutas en los que se vendían artículos de todo tipo a los viandantes, lo que hizo que la vía en la que se encontraba fuera llamada calle Feria, por este popular mercado.

Desde entonces, este mercadillo ha cambiado su oferta y su aspecto, pero mantiene inalterable no solo su gran día, el jueves, y su privilegiada ubicación, sino también el ambiente tradicional y único que se puede contemplar cada uno de sus puestos.

TEMAS

