Mercadona inaugura en Bollullos su tienda más eficiente del Aljarafe

Mercadona ha inaugurado este viernes un nuevo supermercado eficiente en Bollullos de la Mitación, un espacio completamente renovado y diseñado para ofrecer una experiencia de compra más cómoda y sostenible. Ubicado en la confluencia de la calle Alcalde Cecilio Gutiérrez con la carretera Prado de la Torre, el establecimiento ha supuesto una inversión de 6,7 millones de euros y adopta el innovador Modelo de Tienda Eficiente de Mercadona.

Según ha informado la entidad en una nota, en su construcción han participado 41 proveedores, que han dado empleo a 250 personas durante la fase de obras. En este sentido, la nueva tienda eficiente cuenta con una superficie de sala de ventas de 1.831 metros cuadrados e incorpora la sección 'Listo para Comer', con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes.

Oferta gastronómica y adaptación al cliente

Desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018, la compañía se ha ido adaptando a las necesidades y tendencias de consumo de los clientes. Muestra de ello es el surtido que ofrece, que cuenta con comidas elaboradas, muchas de ellas tradicionales y al más puro estilo "casero", como las croquetas o la ensaladilla rusa, o platos principales, como arroces, pasta o hamburguesas y bocadillos.

Además, en línea con la estrategia medioambiental de Mercadona, esta sección sirve gran parte de sus platos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar —material compostable—, el cartón o el papel.

Con este centro, Mercadona ha reforzado la "excelencia" en el servicio de la comarca del Aljarafe y presenta mejoras de las que se benefician tanto los "Jefes" —como internamente denomina a sus clientes— como los trabajadores, los proveedores y la sociedad.

Asimismo, ha detallado que esta nueva tienda dispone de unas características "pioneras" que responden a la apuesta de la compañía en ofrecer una experiencia de compra "óptima y confortable". Un espacio amplio y diáfano, que facilita la entrada de luz natural, y con colores cálidos en la delimitación de los distintos ambientes.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas. Además, dispone de un aparcamiento de 158 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, cuatro de ellas para vehículos eléctricos.

Ergonomía, tecnología y eficiencia energética

Con el objetivo de facilitar las tareas diarias de la plantilla, conformada por 40 personas, el nuevo supermercado de Bollullos de la Mitación incluye múltiples medidas que abogan por la ergonomía y que eliminan sobreesfuerzos. Por ejemplo, el mueble de caja Mercadona se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de Biomecánica de Valencia.

La tienda también dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso, así como un comedor equipado y unas taquillas personales amplias y cómodas.

Además, este establecimiento está completamente conectado tecnológicamente, mediante la integración de una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los trabajadores con los que poder compartir información desde cualquier sección de la tienda, lo que facilita la autogestión del supermercado y agiliza los procesos de toda la cadena.

Todo ello permite, según la compañía, "optimizar los procesos y conocer la gestión de la tienda en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones y contribuye así a una mayor agilidad, especialmente en la gestión de los productos frescos".

A nivel medioambiental, se han tomado medidas que reducen el consumo energético gracias a una mejora del aislamiento térmico y acústico, optimizando los materiales y el grosor de paredes y techos y con nuevos arcones de congelado más eficientes energéticamente y respetuosos con el medioambiente.

Asimismo, cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según zonas y momentos del día, para una gestión energética mucho más eficiente. Además, está dotado de una planta de placas solares con una potencia instalada de 200 kW.

Con esta nueva apertura, los clientes del Aljarafe se beneficiarán de su conocida política comercial SPB —Siempre Precios Bajos—, que permite que realicen sus compras de forma "estable, comprando solo lo que necesitan y siempre con la máxima calidad al mejor precio, sin depender de descuentos, promociones o folletos", ha detallado.

Mercadona en Sevilla

Mercadona cuenta con 71 supermercados en la provincia de Sevilla, el 90% de los cuales disponen del modelo de Tienda Eficiente. Además, 62 de ellos ya tienen la sección 'Listo para Comer'. La plantilla de la empresa en la provincia supera las 4.930 personas con empleo estable y de calidad.

La compañía mantiene una colaboración constante con proveedores e interproveedores especialistas en aquellas zonas en las que tiene presencia y desarrolla su actividad, con un modelo de relación basado en la confianza y que contribuye al crecimiento de la economía local.

En el caso de Sevilla, donde la compañía colabora con más de medio centenar de proveedores de producto, las compras locales de Mercadona alcanzaron los 1.186 millones de euros en el último ejercicio cerrado, cifra que supone un incremento del 12,2% respecto a la del año precedente.