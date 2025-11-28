Irene Jiménez, cuando un pimiento de Lodosa sabe a orgullo sevillano

Hay triunfos de otros que se celebran como si fueran de uno mismo. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con Irene Jiménez, alumna de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, que acaba de conquistar el Concurso Nacional de Cocina con Pimiento del Piquillo de Lodosa, también conocido como Máster Tapas de Pimientos del Piquillo de Lodosa, en esta séptima edición. Lo hizo con la serenidad de quien cree en lo que cocina y con el brillo en los ojos de quien empieza a ver que, el camino que ha elegido, tiene sentido.

La final, celebrada el pasado jueves en Madrid, ha puesto a los aspirantes ante un reto muy concreto: elaborar sus tapas en un tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos, en idénticas condiciones, cocinando en directo. El formato, con público y jurado siguiendo cada gesto, ha añadido un extra de presión que ha puesto a prueba su capacidad de trabajar bajo tensión.

El jurado profesional ha estado compuesto por el chef Sergio Fernández, la también chef y profesora de cocina María Jiménez Latorre y el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pimiento del Piquillo de Lodosa, Jesús Aguirre, quien ha valorado “la creatividad que siempre nos aportan los jóvenes, trayéndonos recetas en las que nunca habríamos pensado, pero que encajan de maravilla con nuestro producto. Este concurso es una ocasión magnífica de mostrar al mundo su potencial y su capacidad de inspirar tanto a los grandes chefs como a los cocineros domésticos, y por eso nuestra DOP lleva siete años apostando por él”. Los jueces han valorado aspectos como sabor, presencia del Pimiento del Piquillo, presentación y limpieza.

Bombón salado de Pimiento del Piquillo de Lodosa con mousse de bacalao al pilpil / Carlos Montero

Irene brilló a gran nivel de excelencia. Quienes la conocemos sabemos que ella cocina como es: prudente, dulce, respetuosa y con el cariño que se nota en cada gesto. Por eso no sorprendió a nadie que su plato, una propuesta donde el piquillo de Lodosa dialogaba con sabores muy nuestros, conquistara al jurado. No era solo una receta: era una historia bien contada. Y el jurado, claro, la escuchó. Bombón salado de Pimiento del Piquillo de Lodosa con mousse de bacalao al pilpil. Tal cual.

Mientras otros competidores buscaban deslumbrar, ella apostó por algo más difícil: ser sincera. Respetó el pimiento como se respeta a un maestro: dejándolo ser protagonista. Y lo vistió con matices andaluces que hablaban de su tierra, La Línea de la Concepción, de su Escuela y de todos los que la han acompañado en su formación en cocina en el Pabellón de la Navegación, en la Isla de La Cartuja de Sevilla.

En la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla la noticia corrió como una ráfaga alegre. Profesores y compañeros sintieron el premio un poco suyo. Porque Irene es de esas alumnas que suman, que escuchan, que preguntan, que trabajan sin hacer ruido. De esas que recuerdan que la gastronomía, antes que técnica, es un acto de amor al igual que la formación, y ella es ejemplo de inspiración para quienes nos dedicamos a esto y tenemos la suerte de compartir aula con ella.

Irene Jiménez con sus compañeros en la final del concurso / Carlos Montero

Su victoria no solo reconoce su talento, sino también el trabajo constante que vive cada día en las aulas de la Escuela. Ese esfuerzo colectivo que se alimenta de disciplina, curiosidad y una pasión que no entiende de horarios.

El Concurso de los Pimientos de Lodosa seguirá siendo un escaparate magnífico para los jóvenes cocineros del país. Pero este año, para muchos de nosotros, ha tenido un sabor especial: el sabor dulce, rojo y brillante del piquillo… y el sabor de un orgullo que viaja desde Navarra hasta Sevilla, haciendo escala en Madrid.

Enhorabuena, Irene. Y gracias por recordarnos algo esencial: que los sueños, igual que los pimientos de Lodosa, se cultivan con mimo. Y cuando llegan a su punto perfecto, emocionan.