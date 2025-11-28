Estos son los planes navideños gratuitos para toda la familia en Sevilla Fashion Outlet

Llega la Navidad y con ella el periodo de compras donde el Sevilla Fashion Outlet trae una propuesta inmersiva de ocio, gastronomía y talleres infantiles. Además, otro año consecutivo que este centro comercial colabora con los proyectos de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla a través del Punto de Empaquetado Solidario.

Las actividades para los más pequeños son:

Todos los sábados talleres infantiles gratuitos de repostería navideña : todos los sábados de diciembre y el primero de enero, de 12.00 a 14.00 horas tendrá lugar el taller Sweet Christmas , una actividad completamente gratuita donde los niños entre 6 y 12 años podrán preparar sus propias galletas de jengibre y cake pops bañados en chocolate . Sus deliciosas creaciones se las podrán llevar a casa en un packaging navideño diseñado por ellos mismos . Las plazas son limitadas y las familias interesadas pueden reservar las suya en el 649 13 51 60 y a través del correo info@sevillafashionoutlet.com.

: todos los sábados de diciembre y el primero de enero, de 12.00 a 14.00 horas tendrá lugar el taller , una actividad completamente gratuita donde los niños entre 6 y 12 años podrán preparar sus propias . Sus deliciosas creaciones se las podrán llevar a casa en un . Las plazas son limitadas y las familias interesadas pueden reservar las suya en el y a través del correo info@sevillafashionoutlet.com. Entrega de cartas a Papá Noel y los Reyes Magos: los más pequeños de la casa podrán entregar sus cartas con los regalos más deseados. Papá Noel llegará todas las tardes hasta el 24 de diciembre para recoger las cartas de todos los niños y llevárselas a Laponia, y serán los Reyes Magos los que le tomen el relevo y del 25 de diciembre al 5 de enero . Para entregarles las cartas el horario es de lunes a sábado de 16.00 a 20.00 horas.

los más pequeños de la casa podrán entregar sus cartas con los regalos más deseados. para recoger las cartas de todos los niños y llevárselas a Laponia, y serán los . Para entregarles las cartas el horario es de lunes a sábado de 16.00 a 20.00 horas. Por quinto año consecutivo llega el Concurso Solidario de Dibujo Navideño, donde los escolares y colegios ganadores de Sevilla recibirán un premio de miles de euros en forma de donativo a las causas sociales elegidas por los centros. Además, durante toda la navidad los trabajos de los participantes estarán expuestos en la galería comercial del centro, una iniciativa para fomentar la solidaridad en la infancia.

Mientras los niños disfrutan, Sevilla Fashion Outlet ofrece más de 80 marcas con descuentos entre el 30 y 70%, este último añadido todos los jueves del mes de diciembre.

Decoración navideña en el Sevilla Fashion Outlet / NACHO ALVAREZ

Navidad con un propósito

Si los visitantes hacen compras y se las llevan envueltas esto tiene un plus de emoción, ya que a través del Punto de Empaquetado Solidario las aportaciones voluntarias se destinarán íntegramente a la Fundación Banco de Alimentos, que atiende a más de 30.000 personas en situación de vulnerabilidad en la provincia hispalense.