Rancio descubre los escudos ocultos del Sevilla y Betis repartidos por la ciudad antes del derbi

El derbi entre Sevilla FC - Real Betis se disputa este domingo y Rancio nos traslada en la turra de hoy la pasión que se siente en la ciudad cuando llega esta fecha señalada, una pasión que incluso se puede "pisar". Y es que Julio Muñoz Gijón nos va a enseñar dónde hay en Sevilla escudos ocultos de ambos clubes repartidos por la ciudad, en los lugares más insospechados. Mira el vídeo, que seguro ni te imaginabas que estaban ahí.