Rancio descubre los escudos ocultos del Sevilla y Betis repartidos por la ciudad antes del derbi

Un recorrido por los escudos más escondidos de los dos equipos de la ciudad que pisan miles de sevillanos sin saberlo

Julio Muñoz Gijón @Rancio

Sevilla

El derbi entre Sevilla FC - Real Betis se disputa este domingo y Rancio nos traslada en la turra de hoy la pasión que se siente en la ciudad cuando llega esta fecha señalada, una pasión que incluso se puede "pisar". Y es que Julio Muñoz Gijón nos va a enseñar dónde hay en Sevilla escudos ocultos de ambos clubes repartidos por la ciudad, en los lugares más insospechados. Mira el vídeo, que seguro ni te imaginabas que estaban ahí.

