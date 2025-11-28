Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Reyes Magos reciben sus coronas en Sevilla y comienza la cuenta atrás para el 5 de enero

El Ateneo de Sevilla celebra la primera aparición oficial de los Reyes Magos con la entrega de atributos reales

Juanma Moreno recibe la corona de Rey Mago de Sevilla.

Juanma Moreno recibe la corona de Rey Mago de Sevilla. / Eduardo Parra - E.P.

El Correo

El Correo

Sevilla

El Ateneo de Sevilla ha anunciado este viernes la primera aparición oficial de los Reyes Magos de Oriente en el Teatro de Capitanía, donde, acompañados por el Cortejo Real, recibieron las coronas y atributos reales que los acreditan como protagonistas de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, dando comienzo a la cuenta atrás hacia el 5 de enero, la “noche más mágica del año”.

Según ha informado el Ateneo en una nota, el acto ha estado presidido por Mario Daza, así como otros responsables que "encarnan la ilusión del día cinco de enero".

Estos "artífices" han recogido los símbolos que acreditan sus respectivos cometidos. Fernando Vaquero ha recogido la placa que lo distingue como cartelista; Manuel Sánchez 'Manu Sánchez', las pastas que acogerán el pregón con el que anunciará la Fiesta Mayor el 17 de diciembre.

Distinciones y símbolos entregados

Por su parte, Sergio García y Salvador Fernández han recibido los turbantes de emisario y de gran autoridad oriental, respectivamente. Manuel Ruiz ha sido investido con el gorro de mago que le permitirá "llenar de fantasía" la ciudad. Clara García ha recibido la diadema de la diosa Palas Atenea, en representación de la Docta Casa en el desfile de la ilusión del próximo 5 de enero, mientras que Claudia Herrero obtuvo una tiara con un especial significado familiar.

Investidura de los Reyes Magos

A continuación ha llegado el turno de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente: Iván Bohórquez, como Melchor; Juan Ignacio Zafra, como Gaspar; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como Baltasar.

En este sentido, el presidente ha resaltado su agradecimiento por tener la oportunidad de ser el Rey Baltasar, a quién ha descrito como uno de sus Reyes Magos favoritos, y por poder recibir las "miradas de ilusión" de mayores y pequeños.

Reconocimiento a quienes sostienen la tradición

Además, ha dedicado su participación en la Cabalgata del Ateneo de 2026 a las "personas anónimas que hacen magia", como los padres y madres, así como los profesionales públicos, como sanitarios, policías, profesores o bomberos, a los que ha agradecido su servicio durante "la noche más mágica".

Asimismo, ha expresado su deseo de que "Dios me ilumine para que, durante este reinado y más allá de él, acierte en cada una de las decisiones que adoptemos en beneficio de todos". De este modo, ha añadido que su aspiración diaria es "reinar con fe, ser magnánimos y actuar con eficiencia en todo lo que hacemos". "Soy un rey convencido, ilusionado y lleno de fe y esperanza en un futuro que, estoy seguro, será mejor para Sevilla y para Andalucía", ha concluido.

Mensaje final de Melchor, Gaspar y Baltasar

Durante la ceremonia, Melchor, Gaspar y Baltasar han ofrecido un discurso en el que han destacado "la ilusión, la solidaridad y la esperanza" como "pilares fundamentales" de esta cita. Precedidos por el pregonero, han dedicado de igual forma palabras de agradecimiento a la ciudad de Sevilla y a todas las personas que hacen posible cada año esta tradición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arranca la redacción de un proyecto clave para el cierre de la SE-40: dos años para diseñar el tramo de La Rinconada
  2. Así serán los nuevos Cines Axion en Sevilla Este: 10 salas premium en el Mega Ozone Bowling
  3. Tussam cambia el recorrido de una de sus líneas: consulta las nuevas paradas
  4. El hotel de lujo de Vera Sevilla en Los Remedios se hará a la medida de la marca Ritz-Carlton de Marriott
  5. Uno de cada tres viajeros de Tussam se monta en autobús en Sevilla de manera gratuita o con descuentos
  6. La SE-40, 18 años después de arrancar las obras: estos son los tramos ejecutados, en obras y pendientes
  7. Feria Medieval de Sevilla 2025: fechas, horarios y actividades en el Parque del Alamillo
  8. Aficionados radicales del Sevilla FC y Betis provocan destrozos en Luis Montoto, con daños en locales y coches

Los Reyes Magos reciben sus coronas en Sevilla y comienza la cuenta atrás para el 5 de enero

Los Reyes Magos reciben sus coronas en Sevilla y comienza la cuenta atrás para el 5 de enero

VÍDEO | Encendido del alumbrado navideño de Sevilla 2025

VÍDEO | Encendido del alumbrado navideño de Sevilla 2025

Estos son los planes navideños gratuitos para toda la familia en Sevilla Fashion Outlet

Estos son los planes navideños gratuitos para toda la familia en Sevilla Fashion Outlet

Irene Jiménez, cuando un pimiento de Lodosa sabe a orgullo sevillano

Irene Jiménez, cuando un pimiento de Lodosa sabe a orgullo sevillano

La historia real de Ana Bella, la superviviente de la violencia de género que ayuda a mujeres de 88 países llega al cine

Este es el Belén Gigante que se inaugura este 29 de noviembre en el Palacio de San Telmo

Este es el Belén Gigante que se inaugura este 29 de noviembre en el Palacio de San Telmo

Aumenta la probabilidad de lluvias el día del gran derbi en Sevilla: esta es la última previsión de Aemet

Aumenta la probabilidad de lluvias el día del gran derbi en Sevilla: esta es la última previsión de Aemet

Mercadona inaugura en Bollullos su tienda más eficiente del Aljarafe

Tracking Pixel Contents