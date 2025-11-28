Los Reyes Magos reciben sus coronas en Sevilla y comienza la cuenta atrás para el 5 de enero

El Ateneo de Sevilla ha anunciado este viernes la primera aparición oficial de los Reyes Magos de Oriente en el Teatro de Capitanía, donde, acompañados por el Cortejo Real, recibieron las coronas y atributos reales que los acreditan como protagonistas de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, dando comienzo a la cuenta atrás hacia el 5 de enero, la “noche más mágica del año”.

Según ha informado el Ateneo en una nota, el acto ha estado presidido por Mario Daza, así como otros responsables que "encarnan la ilusión del día cinco de enero".

Estos "artífices" han recogido los símbolos que acreditan sus respectivos cometidos. Fernando Vaquero ha recogido la placa que lo distingue como cartelista; Manuel Sánchez 'Manu Sánchez', las pastas que acogerán el pregón con el que anunciará la Fiesta Mayor el 17 de diciembre.

Distinciones y símbolos entregados

Por su parte, Sergio García y Salvador Fernández han recibido los turbantes de emisario y de gran autoridad oriental, respectivamente. Manuel Ruiz ha sido investido con el gorro de mago que le permitirá "llenar de fantasía" la ciudad. Clara García ha recibido la diadema de la diosa Palas Atenea, en representación de la Docta Casa en el desfile de la ilusión del próximo 5 de enero, mientras que Claudia Herrero obtuvo una tiara con un especial significado familiar.

Investidura de los Reyes Magos

A continuación ha llegado el turno de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente: Iván Bohórquez, como Melchor; Juan Ignacio Zafra, como Gaspar; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como Baltasar.

En este sentido, el presidente ha resaltado su agradecimiento por tener la oportunidad de ser el Rey Baltasar, a quién ha descrito como uno de sus Reyes Magos favoritos, y por poder recibir las "miradas de ilusión" de mayores y pequeños.

Reconocimiento a quienes sostienen la tradición

Además, ha dedicado su participación en la Cabalgata del Ateneo de 2026 a las "personas anónimas que hacen magia", como los padres y madres, así como los profesionales públicos, como sanitarios, policías, profesores o bomberos, a los que ha agradecido su servicio durante "la noche más mágica".

Asimismo, ha expresado su deseo de que "Dios me ilumine para que, durante este reinado y más allá de él, acierte en cada una de las decisiones que adoptemos en beneficio de todos". De este modo, ha añadido que su aspiración diaria es "reinar con fe, ser magnánimos y actuar con eficiencia en todo lo que hacemos". "Soy un rey convencido, ilusionado y lleno de fe y esperanza en un futuro que, estoy seguro, será mejor para Sevilla y para Andalucía", ha concluido.

Mensaje final de Melchor, Gaspar y Baltasar

Durante la ceremonia, Melchor, Gaspar y Baltasar han ofrecido un discurso en el que han destacado "la ilusión, la solidaridad y la esperanza" como "pilares fundamentales" de esta cita. Precedidos por el pregonero, han dedicado de igual forma palabras de agradecimiento a la ciudad de Sevilla y a todas las personas que hacen posible cada año esta tradición.