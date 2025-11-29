Abre el parque navideño más emblemático de Sevilla: con atracciones, mercadillo artesanal y su propia noria

Con el inicio de los encendidos navideños y las calles de todo el país llenas de decoración y villancicos, cada vez se siente más cercana la celebración de la Navidad. Y para festejar esas fechas de ilusión y magia, Sevilla cuenta con una amplia variedad de actividades e iniciativas, como la puesta en marcha desde este mismo viernes del parque navideño más emblemático de la capital.

Se trata de 'Setalandia', un parque temático de Navidad situado en las Setas de Sevilla que llenará este reconocido lugar de atracciones, mercadillos artesanales, árboles y luces para compartir con vecinos y visitantes el espíritu navideño.

Las atracciones del parque navideño de Sevilla

De ese modo, este parque temático que inicia su actividad este viernes se mantendrá abierto hasta el 5 de enero con entrada completamente gratuita al recinto. Por lo que sí habrá que pagar será por sus atracciones, destinadas a niños de todas las edades, cuyas entradas se podrán adquirir en la propia taquilla.

Setalandia, el parque navideño de las Setas de Sevilla / Setalandia

Así, 'Setalandia' dispondrá de toda clase de actividades para los más pequeños, como su tradicional tiovivo navideño, con sus emblemáticas figuras de carrusel girando sin parar.

A estos se suman su tren infantil de la Navidad y su mini noria navideña, que permiten una vista diferente del parque temático y las Setas de Sevilla.

El mercadillo artesanal de Navidad de las Setas de Sevilla

Además, el recinto contará con atracciones de 'jumping', en las que los niños podrán descargar su energía y divertirse saltando en sus camas elásticas, así como distintas animaciones y personajes infantiles para amenizar las fiestas.

Pero este parque temático no solo está dedicado a los niños, sino que está pensado para el disfrute de toda la familia a través de su mercadillo navideño, considerado uno de los mejores de la capital.

En sus puestos, se pueden encontrar todo tipo de artículos de artesanía y productos, perfectos para "tus regalos estas fiestas", tal y como explican desde el propio 'Setaland'.

Horarios, fechas y días especiales en Setalandia

Todo ello estará acompañado en todo momento por una "atmósfera acogedora y festiva" a través de su iluminación, villancicos y su árbol luminoso, uno de los principales reclamos del parque y protagonista de la mayoría e instantáneas de la Navidad.

Tanto su decoración como sus atracciones se podrán disfrutar desde este viernes hasta el 5 de enero de 11.00 a 22.00 horas, a excepción del 24 y 31 de diciembre, que se mantendrá cerrado. Los días 25 de diciembre y 1 de enero, por su parte, el horario será de 11.00 a 16.00 horas.