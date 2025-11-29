Desmantelada una red criminal que estafaba a ancianos en Andalucía con el timo del 'tocomocho' y la 'estampita'

La Guardia Civilha desarticulado una organización criminal itinerante dedicada a cometer estafas mediante los conocidos métodos del tocomocho y la estampita en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña. La operación se ha saldado con seis personas detenidas y tres investigadas por delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia e intimidación, estafa continuada, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

Víctimas de avanzada edad y más de 50.000 euros sustraídos

La investigación, enmarcada en el Plan Mayor de Seguridad, se inició a finales del pasado verano después de que los agentes tuvieran conocimiento de dos robos con violencia cometidos en la localidad sevillana de Lebrija.

Los autores actuaban por todo el territorio nacional y seleccionaban a personas de edad avanzada, especialmente vulnerables, para llevar a cabo las estafas. En algunos casos llegaron a emplear violencia e intimidación, logrando sustraer en total más de 50.000 euros.

Además, los investigadores han confirmado que la organización empleó métodos de sumisión química en, al menos, una de las víctimas, según reflejan los análisis realizados. Este hallazgo eleva la gravedad del modus operandi utilizado por el grupo criminal.

A los detenidos se les imputa también un delito de tenencia ilícita de armas / Guardia Civil

Nueve registros y abundante material intervenido

La operación ha contado con la colaboración de la Policía Local de Sanlúcar la Mayor, lo que permitió identificar a los integrantes de la red y vincularlos a numerosos delitos cometidos en las cuatro provincias mencionadas. No obstante, no se descarta su participación en hechos similares en otros puntos del país.

Finalmente, se practicaron nueve entradas y registros en inmuebles relacionados con la organización: dos en Toledo y siete en Cáceres.

En ellos, los agentes intervinieron:

20.000 euros en efectivo

Joyas y efectos sustraídos

Dos turismos y una autocaravana

Material utilizado para cometer las estafas

Un arma modificada para disparo en ráfaga, siete armas de aire comprimido, una carabina y una gran cantidad de munición

Material intervenido por la Guardia Civil que había sido sustraído a las víctimas / Guardia Civil

Operación abierta y búsqueda de víctimas

La investigación permanece abierta para localizar a los legítimos propietarios de las joyas y objetos recuperados. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. La Guardia Civil no descarta que la organización esté implicada en más delitos de características similares.