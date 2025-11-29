Así ha sido el encendido de las luces de Navidad en Sevilla 2025 desde la Avenida de la Constitución

Este sábado 29 de noviembre de 2025, tiene lugar el encendido de la iluminación navideña en Sevilla con un espectáculo en la Avenida de la Constitución desde las 17:30 horas en el que actuará la Banda Municipal, coros navideños y Pastora Soler. Los niños de la Fundación Alalá serán los encargados de encender este año las luces de Navidad.

Esta Navidad Sevilla cuenta con la mayor iluminación de su historia de Sevilla, más de 9 millones de leds, más días, más calles y plazas iluminadas, 304, 10 más que el año pasado, e importantes novedades, que van a llenar de luz y magia las calles de nuestra ciudad.

Y con importantes novedades:

La Avenida de la Constitución se va a convertir en la Avenida de la Navidad .

. El Belén gigante de San Telmo.

La canalización del tendido aéreo de la Plaza de San Francisco , que eliminará contaminación visual en el espectáculo de luces y sonido.

, que eliminará contaminación visual en el espectáculo de luces y sonido. La iluminación por primera en la historia a la barriada de El Gordillo .

. Calles nuevas: Jardines del Cristina, Enramadilla, Luis de Morales (en 2011 se colocó algo de alumbrado de Navidad en Luis de Morales. Pero nunca se ha vuelto a colocar hasta ahora. 14 años después, se vuelve a iluminar esta calle); Avenida San Francisco Javier, Plaza San Marcos , Plaza San Lorenzo, Avenida de la Paz, calle Maestro Arrieta, calle Torcuato Luca de Tena (frente a hospital infantil); además cortinas en fachadas Plaza San Francisco y fachada edificio Laredo.

Una iluminación en la que se ha invertido cerca de dos millones de euros (368 143,45 euros más que en 2024 —un 18,5 % más—), que harán posible que Sevilla cuente con la mayor iluminación de su historia.

El horario del encendido será desde las 18:30 a las 00:00 horas y los días especiales como el 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, se ampliará una hora más; hasta la 1:00 h.